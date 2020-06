Paweł Szczeszek, Enea: Mamy świadomość ,że dzisiaj zmiany w energetyce są potrzebne

Nieznane są jeszcze szczegóły planu reformy sektora energetycznego, a decyzje w tym zakresie należą do kompetencji właścicielskich. Jednocześnie z pewnością każde rozwiązanie wpływające korzystnie na rozwój sektora paliwowo-energetycznego zarówno rynek, jak i Enea przyjmą z otwartością i zainteresowaniem. Mamy świadomość ,że dzisiaj zmiany w energetyce są potrzebne - stwierdził Paweł Szczeszek, p.o. prezes Enei podczas wideokonferencji.

W I kwartale 2020 najwyższa EBITDA wynosząca 472 mln zł wypracowana została przez Eneę w obszarze wytwarzania (wzrost o 72,5 mln zł rok do roku). Wzrost wartości EBITDA w I kwartale 2020 o 58 mln zł roku do roku, poziomu 307 mln zł odnotował obszar dystrybucji.EBITDA obszaru obrotu ukształtowała się w I kwartale 2020 na poziomie około 8 mln zł wobec prawie 11 mln zł straty rok wcześniej. Segment wydobycie wypracował w I kwartale 2020 rok około 129 mln zł, co rok do roku oznaczało spadek o 41 proc.Enea jak na razie dość ogólnie wypowiada się o pomyśle wydzielenia aktywów węglowych grup energetycznych, który, jak niedawno powiedział wicepremier Jacek Sasin, oceniany jest pozytywnie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.- Nieznane są jeszcze szczegóły planu reformy sektora energetycznego, a decyzje w tym zakresie należą do kompetencji właścicielskich. Jednocześnie z pewnością każde rozwiązane wpływające korzystnie na rozwój sektora paliwowo-energetycznego zarówno rynek jak i Enea przyjmą z otwartością i zainteresowaniem. Mamy świadomość ,że dzisiaj zmiany w energetyce są potrzebne- stwierdził Paweł Szczeszek, podczas wideokonferencji.Jeden z planowanych przez Eneę elementów zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych i niskoemisyjnych to inwestycje w fotowoltaikę. W ubiegłym roku został podpisany trójstronny listu intencyjnego, pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie współpracy, której efektem ma być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych. Na razie, w kontekście tego porozumienia, Enea mówi jeszcze ogólnie o setkach megawatów PV.- Mamy inwentaryzację potencjalnych nieruchomości, które byłyby odpowiednie dla wielkoobszarowych farm PV. Ta inwentaryzacja się zakończyła. Potencjał na dzisiaj oceniam na poziomie setek megawatów. Natomiast na dzisiaj trudno jest cenić jak daleko będziemy zaawansowani do końca roku- powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Enei, podczas wideokonferencji.W trzech pierwszych miesiącach 2020 grupa Enea przeznaczyła na inwestycje około 564 mln zł wobec 563,2 mln zł rok wcześniej. Inwestycje ogółem w I kwartale 2020 były zatem na bardzo podobnym poziomie jak rok wcześniej, ale warto zwrócić uwagę, że w I kwartale 2019 obejmowały około 181 mln zł inwestycji kapitałowych, a w I kwartale 2,1 mln zł inwestycji kapitałowych.