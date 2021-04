PayPal chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r.

Amerykańska firma oferująca internetowe usługi płatnicze zamierza do 2023 r. wykorzystywać jedynie całkowicie odnawialne źródła energii do obsługi swoich centrów danych oraz osiągnąć neutralność w emisji dwutlenku węgla do 2040 r.

Gigant FinTech zamierza również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do 2025 r. "Już czynimy namacalne postępy w realizacji tych celów" - powiedział Sri Shivananda, dyrektor ds. technologii w firmie, cytowany przez The National News.

W ubiegłym roku PayPal dostosował 98 proc. generatorów energii w swoich centrach danych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. to było jedynie 65 proc.

"Osiągnięcie stabilności klimatycznej ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia naszej misji, polegającej na poprawie kondycji finansowej i integracji wszystkich obywateli świata" - dodał Shivanada.

Według danych Banku Światowego brak dekarbonizacji w skali globalnej może doprowadzić do zepchnięcia ponad 100 mln osób w skrajne ubóstwo do 2030 r. Ponadto, każdego roku ponad 1 mln osób umiera z powodu katastrof naturalnych.

We wrześniu ubiegłego roku PayPal dołączył do Business Ambition for 1.5C, ruchu mającego na celu zapewnienie, że średnia globalna temperatura nie wzrośnie o więcej niż 1,5 st. C.

W ciągu ostatniego roku czołowe firmy technologiczne wdrożyły szereg zielonych inicjatyw. W czerwcu Amazon uruchomił Climate Pledge Fund, z funduszem wyjściowym w wysokości 2 mld dolarów przeznaczony na inwestycje w zrównoważone technologie i usługi. Nowy program inwestycyjny ma sprawić, że Amazon stanie się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Z kolei we wrześniu Google zobowiązał się do oparcia wszystkich swoich centrów danych o energię bezemisyjną do 2030 roku.