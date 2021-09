PERN, jako uczestnik rynku mocy, deklaruje redukcję zużycia energii elektrycznej

PERN w ramach Programu DSR - Demand Side Response, czyli czasowej redukcji poboru energii elektrycznej na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego, jako uczestnik rynku mocy, zadeklarował jej redukcję na poziomie 6 MW. Umowę w tej sprawie spółka podpisała z Enspirion, tzw. agregatorem DSR.

Jak wyjaśnił PERN, w ramach Programu DSR odbiorca energii oferuje swoją elastyczność w poborze energii w zamian za wynagrodzenie oraz współpracuje z tzw. agregatorem, który zarządza dużym portfelem klientów, pozwalając na skuteczną redukcję poboru energii, tym samym dając Operatorowi Systemu Przesyłowego "stabilne i niezawodne rezerwy energii elektrycznej".

"Spółka podpisała właśnie umowę z firmą Enspirion (Energa, Grupa PKN Orlen), tzw. agregatorem DSR, który umożliwi skuteczną realizację tego projektu" - oznajmił we wtorek PERN. Jak podał, w ramach zawartej umowy zadeklarował redukcję mocy na poziomie 6 MW. Informując o swym udziale w Programie DSR, PERN wyjaśnił, iż "jest to czasowa redukcja poboru energii elektrycznej na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego".

"Udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej, wzmocnienie krajowego systemu elektroenergetycznego, bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, ale także wymierne korzyści finansowe, to główne przyczyny, dla których PERN stał się uczestnikiem rynku mocy" - podkreśliła spółka.

PERN zwrócił uwagę, iż rynek mocy jest mechanizmem, który ma zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym. "Dzięki niemu każdy odbiorca energii w Polsce będzie mógł korzystać z energii elektrycznej w czasie i ilości wynikających z jego potrzeb" - zaznaczyła spółka. Jak wspomniał PERN, "główne powody wprowadzenia rynku mocy w Polsce to rosnące zapotrzebowanie na moc i wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, które charakteryzują się mniejszą stabilnością".

Wiceprezes PERN Rafał Miland przyznał, że zużycie energii elektrycznej jest dla tej spółki istotnym elementem kosztowym, wynikający z konieczności tłoczenia ropy naftowej poprzez system logistyczny. "Optymalizacja w tym obszarze jest jednym z naszych kluczowych celów, a dzięki dodatkowym działaniom przyczynimy się również do stabilizacji rynku energii elektrycznej w Polsce" - oświadczył Miland. Jak dodał, redukcja poboru energii w PERN będzie realizowana poprzez czasową zmianę układów technologii wewnętrznych tłoczeń bez wpływu na ciągłość dostaw dla klientów spółki.

PERN przypomniał, iż obecnie realizuje szereg działań proekologicznych, których celem jest m.in. ograniczenie śladu węglowego, obniżenie kosztów zużycia wody, a także zmiana sposobu zagospodarowania wód opadowych i odpadów płynnych powstających podczas czyszczenia zbiorników ropy naftowej. Spółka podkreśliła, iż celem ekologicznych przedsięwzięć, które podejmuje, jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. PERN zwrócił przy tym uwagę, że znaczenie ochrony środowiska zostało ujęte w jego strategii do 2024 r.

Jak zapowiedział PERN, w perspektywie do 2024 r. przewiduje budowę nowych instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo - przemysłowych, jak również modernizację oświetlenia. Według spółki, uruchomienie nowych instalacji odzysku par benzyn planowane jest do końca drugiego kwartału 2022 r. "W efekcie budowy wskaźniki emisji węglowodorów nie będą przekraczały 10 g/Nm3, a taki pułap wyznaczają przepisy środowiskowe w wielu krajach Unii Europejskiej" - zaznaczył PERN.

Spółka już w sierpniu informowała, że na inwestycje ekologiczne przeznaczy w najbliższym czasie ponad 23 mln zł.

PERN to strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski państwowy podmiot, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.