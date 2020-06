PERN oddał do użytku nowy zbiornik w bazie paliw w Koluszkach

PERN oficjalnie oddał w środę do eksploatacji zbiornik na paliwa płynne o pojemności 32 tys. m sześc. w bazie paliw w Koluszkach (Łódzkie). Jak podkreśliła spółka, to początek drugiego etapu programu rozbudowy pojemności magazynowych na paliwa.

Zbiornik posłuży do magazynowania oleju napędowego. Jak przypomniał wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, to już trzeci podobny zbiornik, oddany do użytku w bazie w Koluszkach w ciągu ostatnich trzech lat, co przekłada się na wzrost jej pojemności o ponad jedną trzecią.

Jak przypomniał prezes PERN Igor Wasilewski, I etap programu Megainwestycje przyniósł rozbudowę zdolności magazynowych o 128 tys. m sześc. Wasilewski dodał, że niebawem zakończy się budowa dwóch zbiorników na ropę w Bazie Gdańsk, po 100 tys. m sześć każdy. Jesienią będą dostępne kolejne pojemności surowcowe - w Terminalu Naftowym w Gdańsku.

"To nasza odpowiedź na zmianę trendów na rynku zakupów surowca. Nasi klienci coraz więcej ropy nabywają z innych niż wschodni kierunków, a to wymaga od nas elastycznego podejścia i zaspokojenia ich oczekiwań" - podkreślił prezes PERN.

Drugi etap programu rozbudowy to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m sześc., w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach.

Trwa zbieranie ofert na zaprojektowanie zbiorników w ramach trzeciego etapu, który maksymalnie może zwiększyć pojemność magazynową PERN o 480 tys. m sześc. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami - wskazała spółka.

"Zbliżamy się do uzyskania pełnej suwerenności energetycznej przez Polskę zarówno w zakresie dostaw ropy jak i paliw. Kluczowe projekty w tych obszarach są coraz bliżej finalizacji. Spółki należące do infrastruktury energetycznej, w tym PERN, skutecznie i konsekwentnie prowadzą działania inwestycyjne, mimo utrudnień wynikających z epidemii koronawirusa" - oświadczył pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jak zaznaczył prezes Wasilewski, inwestycja w Koluszkach była kończona w warunkach epidemii, i mimo, że zarówno u pracowników spółki jaki i wykonawców były przypadki zakażenia się koronawirusem, budowa zakończyła się w terminie. Osiągamy to co zamierzaliśmy, poszerzamy sferę bezpieczeństwa energetycznego Polski - oświadczył prezes PERN.

Zbiornik w Koluszkach zbudowało konsorcjum w składzie: Naftoremont Naftobudowa z grupy Polimex-Mostostal jako lider i Agat S.A. Jak podkreślał prezes Polimexu-Mostostalu Krzysztof Figat, dzięki inwestycjom PERN, Naftobudowa odzyskała utracone przed laty kompetencje. Dzięki nim spółka może udowodnić, że jest w stanie zbudować taką infrastrukturę i zaczęła już składać oferty za granicą - zaznaczył Figat.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych to strategiczna spółka Skarbu Państwa, odpowiadająca za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.