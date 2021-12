PERN przeszedł test poboru mocy i może aktywnie uczestniczyć w rynku mocy

PERN od 1 stycznia 2022 r. będzie uczestniczył w rynku mocy świadcząc usługi ograniczenia poboru mocy na żądanie; spółka pozytywnie przeszła test działania mechanizmu - poinformował w czwartek PERN.

Jak podkreśliła spółka, pozytywny wynik testu był warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usług DSR, czyli czasowej redukcji poboru energii elektrycznej na wezwanie operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej - PSE. PERN zakontraktował 6 MW w DSR. Od 1 stycznia 2022 r. spółka z tytułu gotowości do interwencyjnej redukcji poboru mocy będzie otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

"Naszym priorytetem pozostaje tłoczenie ropy naftowej i paliw w odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie. Dzięki naszym możliwościom technicznym i organizacyjnym możemy brać udział w innowacyjnych przedsięwzięciach i wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Uczestnictwo w rynku mocy to jeden z elementów, który pozwala nam nie tylko optymalizować zużycie energii ale dodatkowo - poprzez nasze działania - pozytywnie wpływać na stabilizację i bezpieczeństwo rynku energii elektrycznej w Polsce" - podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Innym mechanizmem, dopuszczonym do rynku mocy jest DSR - czyli ograniczenie poboru na żądanie. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.

PERN to strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski państwowy podmiot, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.