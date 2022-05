PERN rozstrzygnął przetarg ws. budowy instalacji PV w swych bazach

PERN rozstrzygnął przetarg na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych w dziewięciu bazach paliw i ropy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił spółka Columbus Energy.

Jak przypomniał PERN, trwa postępowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu biurowca spółki w Płocku i terenach zielonych wokół tego budynku.

Informując w środę o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, PERN wyjaśnił, że uzyskanie warunków przyłączeniowych "to pierwszy z kroków milowych" w procesie budowy fotowoltaicznych instalacji w dziewięciu swych bazach - to baza surowcowa w Adamowie oraz bazy produktowe - w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Chruścielu, Baryczy, Małaszewiczach i Dębogórzu.

PERN zaznaczył, iż "konsekwentnie realizuje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii". Zapowiedział jednocześnie, iż "w trakcie przygotowania jest przetarg na następne lokalizacje".

Spółka ogłosiła, że w trakcie rozstrzygniętego obecnie postępowania przetargowego "najkorzystniejszą ofertę przedstawił Columbus Energy S.A.".

"W ramach współpracy firma ma za zadanie przygotować koncepcję budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie 9 obiektów PERN, a także pozyskać wszelkie wymagane zgody, pozwolenia i decyzje, niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej" - wyjaśniono w komunikacie.

PERN wspomniał przy tym, że pierwsza instalacja fotowoltaiczna w tej spółce powstała w 2020 r. w bazie paliw w Boronowie "jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników PERN w ramach organizowanej przez spółkę Akademii Menedżera". "Sukces pierwszego projektu był motorem do tworzenia kolejnych" - zaznaczono w informacji.

Jak przypomniał PERN, oprócz właśnie zakończonego przetargu dotyczącego warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w dziewięciu bazach paliw i ropy naftowej, trwa postępowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu biurowca spółki w Płocku i terenach zielonych wokół tego budynku.

Spółka podkreśliła, że budowa instalacji fotowoltaicznych to element projektu "PERN producentem zielonej energii", realizowanego w ramach przyjętej tam strategii na lata 2021-2024, która zakłada przeznaczenie na ten cel 130 mln zł.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.