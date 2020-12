PERN: trwa rozbudowa bazy paliw w Rejowcu - nowe zbiorniki gotowe w pierwszej połowie 2021 r.

W bazie paliw PERN w Rejowcu zostały zamontowane dachy na dwóch nowo budowanych zbiornikach. Dzięki inwestycji pojemność magazynowa obiektu wzrośnie do prawie 300 tys. metrów sześc. Planowany termin zakończenia projektu to pierwsza połowa 2021 r. – podała w czwartek spółka.

Informując o zaawansowaniu robót związanych z rozbudową bazy paliw w Rejowcu, PERN przypomniał, że jest to przedsięwzięcie w ramach realizowanego tam Programu Megainwestycji, który ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski i jednocześnie jest odpowiedzią na wzrost popytu na usługi tej spółki.

"Pojemność magazynowa bazy w Rejowcu wzrośnie do prawie 300 tys. metrów sześc." - podkreślił PERN, odnosząc się do efektów prowadzonej inwestycji. Spółka zaznaczyła, że rozbudowa obiektu obejmuje tam dwa zbiorniki o łącznej pojemności 64 tys. metrów sześc. Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa - jako lider oraz Mostostal Płock - partner. "Planowany termin zakończenia projektu to pierwsza połowa 2021 r." - podano w komunikacie.

Jak wspomniał PERN, "montaż dachów na zbiornikach to zawsze skomplikowana i bardzo precyzyjna operacja, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy wiatr bywa silny". "Każdy dach waży ok. 170 ton, ich montaż został wykonany najczęściej stosowaną i sprawdzoną metodą - poprzez podniesienie i przeniesienie konstrukcji dachu, wraz z jego częściowym poszyciem, z placu wprost na zbiornik magazynowy" - wyjaśniła spółka. Dodała, iż montaż dachów na nowych zbiornikach w bazie paliw w Rejowcu odbywał się przy pomocy żurawia kołowego o maksymalnym udźwigu 800 ton.

"Okres jesienno-zimowy jest bardzo trudny do przeprowadzenia tak skomplikowanych operacji, jak montaż wielkogabarytowych elementów przy pomocy dźwigów. To trochę jak nawlekanie igły w grubych rękawicach podczas sztormu. Wymaga ogromnej precyzji, każdy podmuch wiatru ma znaczenie. Ryzyko niepowodzenia z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne jest bardzo wysokie" - podkreślił Robert Felczak, kierownik projektu, cytowany w komunikacie PERN.

Spółka przypomniała, że w bazie w Rejowcu znajduje się obecnie 59 zbiorników paliwowych o łącznej pojemności ponad 235 tys. metrów sześc., w których magazynowana jest benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy.

PERN zaznaczył, iż budowa zbiorników w bazie w Rejowcu to element drugiego etapu rozbudowy baz paliw w ramach Programu Megainwestycji. Spółka podała, że pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., natomiast drugi etap, aktualnie realizowany, to 9 zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc., realizowany także w bazach w Koluszkach, Boronowie, Dębogórzu, Emilianowie i Małaszewiczach. "Obecnie przygotowywany jest trzeci etap" - zapowiedziano w informacji o rozbudowie baz paliw PERN.

Spółka zwróciła uwagę, że prowadzony przez nią Program Megainwestycji to nie tylko rozbudowa baz paliw, ale i zbiorników surowcowych - łącznie o około 600 tys. metrów sześc. pojemności na ropę naftową w bazie magazynowej w Gdańsku i tamtejszym Terminalu Naftowym, a także budowa systemu rurociągów: produktowego relacji Boronów-Trzebinia oraz surowcowego relacji Gdańsk-Płock.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.