PERN uruchomi instalację fotowoltaiczną na dachu swego biurowca

PERN zamierza uruchomić do końca roku na dachu budynku zarządu w Płocku (Mazowieckie) oraz na terenach wokół niego instalacje fotowoltaiczne, które będą generowały zieloną energię na potrzeby biurowca - podał PERN.

W ramach ogłoszonego w tej sprawie przetargu, spółka czeka na oferty do 4 kwietnia.

Jak wyjaśniono w dokumentacji przetargowej, "celem zadania jest kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie budynku zarządu PERN w Płocku", przy czym planowana jej moc ma wynieść do 100 kWp. Oferty w tym postępowaniu, jak podała spółka, można składać do 4 kwietnia - wymagana jest wizja lokalna.

Biuro prasowe PERN zapowiedziało, że instalacje fotowoltaiczne na dachu budynku zarządu w Płocku i na terenach zielonych wokół niego, które będą generowały "zieloną energię" na potrzeby biurowca, spółka zamierza uruchomić do końca roku. "To kolejny projekt w tym obszarze realizowany przez spółkę" - podkreślił PERN.

Spółka przypomniała jednocześnie, iż aktualnie "prowadzi działania umożliwiające wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w wybranych 9 bazach ropy naftowej i paliw". Są to baza surowcowa w Adamowie oraz bazy produktowe - w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Chruścielu, Baryczy, Małaszewiczach i Dębogórzu.

W informacji podkreślono, że zadania w obszarze fotowoltaiki to jeden z elementów "złożonego projektu" jakim jest "PERN producentem zielonej energii", realizowany w ramach strategii przyjętej tam na lata 2021-2024. "Spółka przeznaczy na ten cel aż 130 mln zł" - zaznaczył PERN.

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna PERN o mocy docelowej ok. 50 kWp powstała w 2020 r. w bazie paliw tej spółki w Boronowie. Projekt zrealizowano tam jako wdrożenie jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników PERN w ramach Akademii Menedżera.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.