Perspektywy energii odnawialnej. Czy starczy odwagi?

Odnawialne źródła energii w dłuższej perspektywie czasu mają stanowić jeden z filarów polskiej energetyki. Takie są światowe trendy, takie są plany rządu. Tempo zmian i postawione cele są jednak zdaniem uczestników debaty "Czysta, żywa energia. Inwestycje w OZE" zbyt wolne i zbyt mało ambitne.

Na morzu potrzeba stabilności

Luka na lądzie

We wtorek, 16 lutego, przedstawiono projekt rozporządzenia o cenie maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej (301,5 zł/MWh). Teraz czas na konsultacje publiczne.- Proszę uczestników rynku, aby składali uwagi do projektu tego rozporządzenia wraz z uzasadnieniem. Nie możemy bowiem traktować ceny maksymalnej życzeniowo; ona wynika z analizy matematyczno-finansowej, którą przeprowadziliśmy w ramach prac zespołu powołanego przez ministra klimatu i środowiska. W pracach uczestniczyli również przedstawiciele innych resortów, a także Urzędu Regulacji Energetyki. Jestem przekonany, co do jakości wykonanej przez nas pracy - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, w rozmowie poprzedzającej główną debatę.Przeczytaj: Ireneusz Zyska: czas na uwagi do ceny maksymalnej dla morskiej energetyki wiatrowej Jednocześnie wskazał, że nie oznacza to, iż zaproponowana cena w projekcie tego rozporządzenia jest ceną ustaloną na poziomie ostatecznym.- Po to są właśnie konsultacje publiczne, żeby uzyskać potrzebne informacje, które ostatecznie wpłyną na kształt rozporządzenia, a co za tym idzie - również ceny maksymalnej - wskazał Zyska.Zapytani o ocenę zaproponowanej w rozporządzeniu ceny maksymalnej, uczestnicy dyskusji skrytykowali propozycję.- Morska energetyka wiatrowa dopiero się rozwija, a jak każda nowa technologia - potrzebuje stabilnych warunków. Najważniejszym jest pokrycie kosztów inwestycji. Wyznaczona w rozporządzeniu cena referencyjna tego branży nie gwarantuje. Przy prognozowanej na najbliższe lata rosnącej presji na ceny energii pod wpływem drożejących uprawnień do emisji CO2, cena uzyskana przez inwestora mogłaby być niższa od rynkowej, a to utrudni inwestorom stawiającym pierwsze projekty rozmowy z instytucjami finansowymi - argumentuje Janusz Gajowiecki.Mariusz Witoński zaznaczył, że biznes wiatrowej energetyki morskiej od pewnego czasu przyjmował w założeniach już wyższe wartości. Propozycja wskazana w rozporządzeniu stanowi zatem znaczne zaskoczenie in minus. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że cena określona jako maksymalna będzie mogła być weryfikowana w dół.- Cena powinna być ukształtowana tak, by zwłaszcza w czasie pierwszej fazy rozwoju stymulowała rozwój rynku, zarówno pod kątem zapewnienia odpowiedniego wolumenu, jak i tempa rozwoju projektów. Tego nie może podważać żaden wskaźnik ekonomiczny, bo inwestycje nie będą podejmowane - dodał.O ile offshore staje się ważnym elementem w kształtowaniu polityki energetycznej, o tyle nadal dużym problemem jest brak nowelizacji ustawy odległościowej, blokującej rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Jarosław Gowin kilka dni temu ogłosił, że ministerstwo wystąpiło o wpisanie projektu nowelizacji ustawy odległościowej w harmonogram prac rządu. O zmianach jednak słyszymy od lat, a jak podkreśla Agnieszka Kulińska - brak odpowiednich rozwiązań pogłębia lukę inwestycyjną.- W tym momencie projekty, które uzyskały pozwolenie na budowę przed wejściem w życie ustawy odległościowej są na ukończeniu. Proces inwestycyjny w przypadku farmy wiatrowej trwa kilka lat. Nawet jeśli jutro mielibyśmy do czynienia z sytuacją uchwalenia tej nowelizacji, potrzebujemy 2-3 lat, by nowe projekty na etapie gotowych do budowy pojawiły się na rynku - wyjaśniła.