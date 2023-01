PFR: Powstanie park odnawialnej energii

Fundusz, zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju, zawarł umowę pożyczki o wartości do 90 mln zł na budowę farmy solarno - wiatrowej Kleczew Solar & Wind - poinformował PFR w piątek.

Będzie to jeden z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Ruszy w 2023 r. - dodano.

W pierwszym etapie projektu do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz do 19,2 MW turbin wiatrowych.

- Dążymy do tego, aby takich projektów, jak Kleczew Solar & Wind było w Polsce znacznie więcej - słychać ze strony PFR.

To będzie fajna inwestycja. Farma o mocy ponad 200 MW powstaje na terenach pokopalnianych

"Fundusz zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zawarł umowę pożyczki podporządkowanej o wartości do 90 mln zł na budowę projektu Kleczew Solar & Wind, należącego do Grupy Lewandpol. Będzie to pierwsza wielkoskalowa elektrownia łącząca energię słoneczną z wiatrową w Polsce" - poinformował PFR w piątek w komunikacie. Dodano, że farma o mocy ponad 200 MW powstaje na terenach pokopalnianych w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim, a energia z farmy w Kleczewie popłynie jeszcze w 2023 r.

Jak podano pożyczka podporządkowana została udzielona przez PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

"Jej głównym celem jest stworzenie warunków do szybszej rozbudowy projektu. Pożyczka udzielona przez PFR uzupełnia pakiet finansowania senioralnego w kwocie 776 mln PLN udostępniony przez konsorcjum banków ING, PKO BP oraz mBank" - wskazano.

"Każda inwestycja w OZE jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilizacji gospodarki. Tylko w minionym roku import paliw kopalnych kosztował Polskę dwukrotnie więcej niż w 2021 roku. Do tego dochodzą ceny uprawnień do emisji CO2, generujące kolejne koszty, które swoje odzwierciedlenie znajdują w wyższych cenach produktów i usług"- powiedział cytowany w komunikacie prezes PFR Paweł Borys.

Wyjaśniono, że Kleczew Solar & Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Solary i wiatraki o sporej mocy. Oto szczegóły. Przeczytaj więcej

Poinformowano także, że w pierwszym etapie projektu do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz do 19,2 MW turbin wiatrowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, w tym nowoczesnych paneli fotowoltaicznych n-type, elektrownia w Kleczewie będzie w stanie zasilić ok. 100 000 gospodarstw domowych. W kolejnych etapach rozbudowy elektrownia może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii.

"Kleczew Solar & Wind (...)powstaje w znacznej części na terenach rekultywowanych, objętych historycznie wydobyciem węgla brunatnego. Przygotowując się wraz z Ergy do budowy projektu, zwracaliśmy szczególną uwagę na znaczący udział renomowanych polskich dostawców i wykonawców w łańcuchu dostaw oraz umożliwienie dalszej rozbudowy projektu" - stwierdził prezes Lewandpol Holding Andrzej Lewandowski.

"Dążymy do tego, aby takich projektów, jak Kleczew Solar & Wind było w Polsce znacznie więcej. PFR chce być partnerem dla polskich championów z branży OZE" - dodał wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

PFR wskazał, że całkowite finansowanie zewnętrzne zabezpieczone na potrzeby realizacji inwestycji wyniosło 866 mln zł.

Projekt został przygotowany przez spółkę E&G z Grupy Lewandpol, jako inwestora oraz Ergy jako Asset Managera projektu i doradcy finansowego inwestora.

Jak podano w komunikacie Grupa Lewandpol zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Jej właścicielem jest Andrzej Lewandowski - przedsiębiorca i sportowiec, kierowca wyścigowy. Oprócz budowy i przygotowywanej rozbudowy Kleczew Solar & Wind, Grupa zarządza także wybudowaną w 2015 r. Farmą Wiatrową Łańcut o mocy 67,5 MW.

Polski Fundusz Rozwoju jest grupą finansową, która wspiera rozwój firm, samorządów i osób prywatnych oraz inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. PFR realizuje programy wspierające wyrównywanie szans i ochronę środowiska.