PGE apeluje o uznanie gazu jako źródła zrównoważonego środowiskowo

Ze względu na uwarunkowania systemu energetycznego i ciepłownictwa w Polsce, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebujemy inwestycji w źródła gazowe, przy czym gaz traktujemy jako technologię przejściową - powiedział Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE podczas wydarzenia „EU Taxonomy : finding the right balance for a successful Transition” zorganizowanego przez brukselski Energy Post.

Apel o wyważone podejście do gazu

Taksonomia bez ideologii

- Paliwo gazowe jest obarczone dużą niepewnością związaną z europejską taksonomią, zwłaszcza jeśli chodzi o wskazanie przez nią technologii, które mogą zostać uznane za zrównoważone pod względem środowiskowym i tych, które nie mogą zostać za takie uznane - podkreślił Paweł Strączyński.Dotyczy to, jak zaznacza PGE, zwłaszcza gazu naturalnego – w jego przypadku Komisja Europejska wskaże w akcie delegowanym, który ma się ukazać w kwietniu 2021, czy jest on technologią zrównoważoną.- Potrzebne jest elastyczne podejście w europejskiej taksonomii, które pozwoliłoby na zastąpienie węgla gazem, zwłaszcza w dużych systemach ciepłowniczych - wskazał Paweł Strączyński.PGE uważa, że gaz jako technologia przejściowa powinien zostać uznany za zrównoważony pod względem środowiskowym albo przynajmniej za niewyrządzający istotnej szkody.Prezes Strączyński stwierdził, że dobrym przykładem wyważonego podejścia dla skutecznej transformacji są techniczne wytyczne do Instrumentu na rzecz Zwiększania Odporności i Dobudowy opublikowane przez Komisję Europejską 12 lutego 2020.PGE podała, że zgodnie z nimi, inwestycje w źródła wytwórcze oparte na gazie naturalnym i kogeneracji gazowej będą mogły uzyskać wsparcie z tego instrumentu w państwach członkowskich, które stoją przed istotnymi wyzwaniami w odejściu od węgla, pod warunkiem, że źródła te będą cechowały się emisyjnością poniżej 250 g CO2/kWh w cyklu życia lub będą dostosowane do użycia gazów odnawialnych lub zdekarbonizowanych.- Potrzebujemy podobnego podejścia w długo oczekiwanej, ostatecznej wersji aktu delegowanego do europejskiej taksonomii, która uwzględnia różne punkty startowe pomiędzy państwami członkowskimi i odzwierciedla potrzeby transformacyjne również regionu Europy Środkowej i Wschodniej - podsumował Paweł Strączyński, cytowany w komunikacie.PGE podała, że zdanie Pawła Strączyńskiego podzielił czeski europoseł Ondrej Knotek z grupy Renew, który stwierdził, że taksonomia musi być pozbawiona ideologii i tak, jak zwraca uwagę PGE, projekty gazowe, a zwłaszcza kogeneracja gazowa i ciepłownictwo potrzebują instrumentów wsparcia na drodze do transformacji.Na konieczność uwzględnienia różnych punktów startowych państw członkowskich w zrównoważonym finansowaniu i europejskiej taksonomii wskazał również, jak podała PGE, dr Mirosław Groszek.Z kolei Ian Simm podkreślił, iż koszt kapitału dla inwestycji, które nie zostaną uznane za zrównoważone będzie większy w stosunku do inwestycji, które za takie zostaną uznane.Natomiast Nancy Saich zwróciła uwagę, iż europejska taksonomia będzie oddziaływała nie tylko na finansowanie prywatne, ale także na polityki publiczne np. poprzez uwzględnienie taksonomii w przypadku zasad pomocy publicznej, a gaz będzie miał nadal znaczenie na rynku ciepłowniczym.