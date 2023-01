PGE Baltica 4 ma pozwolenie na zagospodarowanie obszaru morskiego pod offshore

Ministerstwo Infrastruktury przyznało w poniedziałek spółce PGE Baltica 4 pozwolenie na zagospodarowanie jednego z obszarów na Bałtyku, przeznaczonych pod morskie farmy wiatrowe - poinformowało w poniedziałek MI.

Jak wyjaśniło ministerstwo, w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarze oznaczonym 43.E.1, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej startowało czterech oferentów. Największą liczbę punktów uzyskała spółka PGE Baltica 4, w której PGE ma nieco ponad 55 proc. udziałów, a pozostałe należą do Taurona.

Jak podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski, uzyskanie największej liczby punktów w postępowaniu jest równoznaczne z uzyskaniem przez PGE pozwolenia na zagospodarowanie obszaru 43.E.1. Wskazał, że obszar ten znajduje się blisko innych morskich projektów wiatrowych PGE oraz budowanego portu serwisowego w Ustce, co pozwoli na wykorzystanie efektu synergii i skali prowadzonej działalności.

"Daje nam to przewagę i wyróżnia spośród konkurencji, ponieważ pozwala na skrócenie procesów i optymalizację kosztów wielu zadań projektowych. Pozwolenie to, obok realizowanych trzech projektów morskich farm wiatrowych na morzu Bałtyckim o łącznej zainstalowanej mocy ok 3,4 GW, to kolejny krok do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest posiadanie co najmniej 6,5 GW zainstalowanych mocy wytwórczych na Morzu Bałtyckim do 2040 r." - powiedział Dąbrowski w opublikowanym komentarzu.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w poniedziałek również o wyniku postępowania dla innego obszaru morskiego. Żaden z wnioskodawców nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego w kryterium proponowanych okresów obowiązywania pozwolenia, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji farmy wiatrowej. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, nie jest możliwe opracowanie wykonalnego harmonogramu realizacji dla przedsięwzięcia, które uzyskałoby pozwolenie w 2022 lub 2023 r. - wskazało ministerstwo, uznając postępowanie za nierozstrzygnięte.