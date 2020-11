PGE Baltica bliżej badań geologicznych pod morskie farmy wiatrowe

Program ten zakłada w pierwszej fazie budowę trzech farm wiatrowych: elektrowni wiatrowej Baltica-1, która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW; elektrowni wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz elektrowni wiatrowej Baltica-3 z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE.Program offshore zakłada wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW, co czyni grupę kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej moc do ok. 3,5 GW, grupa planuje pozyskanie ok. 3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku w kolejnym etapie.Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Został utworzony 30 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również ustawowo zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.