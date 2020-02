PGE Baltica zakończyła badania wiatru na Bałtyku

Spółka PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDAR-u. Badania pozwoliły na zebranie danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji. Jest to kolejny krok w kierunku uruchomienia morskich farm wiatrowych w ramach Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE. Pomiary wiatru w lokalizacji farm są niezbędne do oszacowania ich produktywności.

PGE Baltica ma w planach budowę trzech farm wiatrowych na Bałtyku.



Część projektów ma zostać zrealizowana w formule joint venture.

Partnerem spółki z grupy PGE ma być duński koncern energetyczny Ørsted.