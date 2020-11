PGE bardzo krytycznie o wejściu Szczecina w spółkę z E.ON

PGE krytykuje radnych Szczecina za wtorkową decyzję w sprawie przystąpienia do spółki New Cogen mającej wybudować nowe źródło ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Zdaniem energetycznego potentata, jest to decyzja wbrew interesom mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Według PGE, działanie miasta nie przyniesie poprawy jakości powietrza, bo ciepło i energia elektryczna będą produkowane nadal głównie z węgla.



PGE oferuje Szczecinowe potencjał swoich zakładów, które posiadają duże rezerwy.

Miasto chce być jednak aktywne na rynku energetycznym. Dlatego zdecydowało się przystąpić do spółki należącej do grupy kapitałowej E.ON.

Spółka Szczecina z E.ON