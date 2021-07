PGE będzie promować na plażach morską energetykę wiatrową

PGE startuje z nowym projektem, którego celem jest edukacja i promocja morskiej energetyki wiatrowej. Na plażach w Lubiatowie, Łebie, Ustce, Międzyzdrojach powstaną specjalne strefy, w których będzie można poszerzyć wiedzę na temat OZE - podała spółka.

Akcja pn. "Plaża PGE - poznaj moc Bałtyckiego Wiatru" ruszy 22 lipca i potrwa do 17 sierpnia br.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, budowa morskich farm wiatrowych to kluczowy projekt inwestycyjny spółki.

"Chcemy przybliżyć ten projekt wszystkim Polakom, dlatego tego lata nad Bałtykiem powstaną specjalne strefy +Plaża PGE Poznaj Moc Bałtyckiego Wiatru+. Łącząc edukację z zabawą chcemy pokazać, jak w przyszłości będą działały morskie farmy wiatrowe PGE na Morzu Bałtyckim oraz wyjaśnić, jakie korzyści tego typu inwestycje mogą przynieść Polsce. W specjalnie przygotowanych strefach na plaży będziemy zachęcać mieszkańców i turystów do pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i promować postawy ekologiczne" - wytłumaczył Dąbrowski.

W komunikacie podano, że w strefach edukacyjno - warsztatowych będzie można skorzystać ze ścieżki wiedzy, która będzie zawierać zróżnicowane i interaktywne elementy jak m.in. plansze edukacyjne, okulary wirtualnej rzeczywistości, Twister PGE, Giga Memory PGE, planszówkę czy koło fortuny. Centralnym punktem strefy będzie Infokiosk z cyklem interaktywnych prelekcji kończących się quizem na temat korzyści, jaki niesie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

"Dodatkowo w strefie edukacyjno - warsztatowej będzie można dowiedzieć się o jednym z mieszkańców Morza Bałtyckiego - kaczce lodówce. Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną na terenie Polski. PGE dostosowała projekt morskich farm wiatrowych do potrzeb kaczek lodówek zimujących na Ławicy Słupskiej, która jest objęta obszarem Natura 2000, sąsiadującej z lokalizacją Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. W tym celu zrezygnowano z zabudowy turbinami wiatrowymi akwenu przylegającego do Ławicy Słupskiej oraz utworzono korytarz przelotowy, by ułatwić kaczkom lodówkom dostęp do żerowisk" - czytamy w informacji prasowej.

PGE zaprezentuje także imponującej skali turbinę wiatrową. Specjalna makieta turbiny znajdzie się w otoczeniu innych rozpoznawalnych obiektów, takich jak Latarnia Morska w Świnoujściu, biurowiec "Zieleniak" w Gdańsku czy wieża Eiffla w Paryżu. Każdy będzie mógł zostać operatorem miniturbiny. Animator pokaże, jak działa ręczny model elektrowni wiatrowej oraz mini-wersja generatora wiatrowego.

Z kolei w strefie sportowej znajdzie się wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną i badmintona. PGE zapewniło udział siatkarzy - zawodników PGE Skry Bełchatów. Sebastiana Adamczyka i Mikołaja Sawickiego będą mogli spotkać mieszkańcy i turyści przebywający w Lubiatowie i w Łebie.

Na sobotnie wieczory zaplanowano pokazy w kinie plenerowym. 25 lipca w Lubiatowie wystąpi skrzypaczka Ewa Herman, 1 sierpnia w Łebie i 8 sierpnia w Ustce zagrają Paweł Kasprzewski (gitara) oraz Felipe Alvarado (saksofon), natomiast 15 sierpnia w Międzyzdrojach publiczność będzie mogła posłuchać harfistki Alicji Garczarek.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia w weekendy odbywać się będą warsztaty z WOPR i lokalnymi nadleśnictwami.

Spółka podkreśliła w komunikacie, że morska energetyka jest najbardziej akceptowalną przez społeczeństwo technologią wytwarzania energii elektrycznej. Ponad 80 proc. Polaków uważa, że energia z morskich farm wiatrowych pozytywnie wpływa na walkę ze zmianami klimatu. Niemal 2/3 respondentów wskazało morską energię wiatrową, jako preferowany sposób zasilania domu. Powyżej 75 proc. uważa, że energia wiatrowa produkowana na morzu to dobry lub najlepszy sposób wytwarzania energii ze społecznego punktu widzenia - wynika z badania opinii publicznej zleconego przez Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, opublikowanego w raporcie "Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" z maja 2019 roku.

W informacji prasowej czytamy, że Grupa PGE będzie jednym z pierwszych polskich podmiotów, który planuje uruchomienie morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz ma bardzo ambitne plany rozwoju projektów offshore. Do 2030 roku wybuduje ona instalacje Baltica-2 i Baltica-3 o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW, a po 2030 roku elektrownię Baltica-1 o mocy blisko 1 GW. Obydwa projekty pozwolą na zaspokojenie potrzeb na energię aż 5,4 mln gospodarstw domowych. Pierwszy prąd z morskich turbin PGE z pierwszego etapu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 3 o łącznej mocy ok. 1 GW - popłynie już w 2026 roku.