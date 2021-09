PGE będzie ubiegać się o lokalizacje dla kolejnych morskich wiatraków

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, deklaruje, że morska energetyka wiatrowa będzie dla PGE narzędziem do osiągnięcia zeroemisyjności. - W 2050 roku chcielibyśmy mieć 6,5 GW w morskich farmach wiatrowych - mówi prezes energetycznego potentata zapowiadając nowe inwestycje.

- Jeśli chodzi o harmonogram (rozpoczęcia produkcji prądu z farm wiatrowych - red.), to nie jest zagrożony. Od początku mówiliśmy, że to będzie przełom 2025 i 2026 roku i to podtrzymujemy - zaznacza Wojciech Dąbrowski.Prezes PGE mówi, że właściwie jedynym punktem realizacji pierwszych 2,5 GW na Bałtyku, który niepokoi spółkę, jest budowa portu instalacyjnego.- To nie jest zależne od nas, ale wspieramy tę inicjatywę. Zabiegamy o to, aby port był zlokalizowany w taki sposób i w takim miejscu, żeby umożliwił nam realizację tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest budowa przez PGE w pierwszym etapie 2,5 GW farm wiatrowych na morzu. Została przesądzona decyzja, że to będzie Gdynia i teraz należy trzymać kciuki, żeby port zrealizował inwestycję w taki sposób, byśmy mogli z niej korzystać - mówi Wojciech Dąbrowski. - W strategii zapisano, że docelowo w 2050 roku chcielibyśmy mieć 6,5 GW w morskich farmach wiatrowych. Dzisiaj mamy 2,5 GW, które będziemy realizowali wspólnie z Orstedem i jeszcze 1 GW, który będziemy realizowali samodzielnie bądź z partnerem, którego jeszcze nie mamy. Jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami i ze Skarbu Państwa, i z zagranicy - mówi Wojciech Dąbrowski.- To pokazuje, że będziemy aplikowali o co najmniej 3 GW tak, żeby osiągnąć w 2050 roku te 6,5 GW. Będziemy aplikowali sami. Podpisaliśmy dwa miesiące temu porozumienie z Tauronem i Eneą o wspólnej realizacji inwestycji, ale musimy na to uzyskać zgodę UOKiK. Dopóki tej zgody nie będzie, to wspólnie nie będziemy tego organizować - wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.