PGE broni Turowa

Według PGE kompleks Turów jest strategiczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Firma zwraca także uwagę, że w trakcie sześcioletnich starań o przedłużenie koncesji odbyła szereg konsultacji z samorządami z Czech i Niemiec, a teraz tworzy wynegocjowane wówczas rozwiązania zabezpieczające m.in. odpływ wody.

Opinia Komisji Europejskiej – zarzuty strony czeskiej są nieuzasadnione

Zamknięcie kompleksu to straty w wysokości 13,5 mld zł

Strategiczne znaczenie kompleksu Turów

Spółka przypomniała także, że pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpatrzyła negatywnie skargę rządu Republiki Czeskiej, dotyczącą wydania przez Ministerstwo Klimatu Rzeczypospolitej Polskiej decyzji w sprawie przedłużenia koncesji dla wydobycia węgla brunatnego w odkrywce Turów do 2026 r.PGE przypomina także, że chcąc zmniejszyć obawy dotyczące m.in. poziomu wód, Kopalnia Turów podjęła szereg działań minimalizujących wpływ odkrywki w tym zakresie, także dobrowolnych. Należy do nich warta 17 mln zł budowa ekranu przeciwfiltracyjnego o długości ok. 1100 m i głębokości od 65 m do 117 m w pobliżu miejscowości Uhelna.Podobny ekran o długości niemal 4 kilometrów i głębokości do 40 metrów , od wielu lat funkcjonuje na Nysie Łużyckiej od strony Sieniawki, by chronić zasoby wód po stronie niemieckiej, od wielu lat funkcjonuje podobny ekran przeciwfiltracyjny. Według PGE działający od 1987 roku ekran „spełnił swoje zadanie, pomiary jego szczelności prowadzone są w ramach wspólnej sieci monitoringu polsko-niemieckiego, a wyniki pomiarów piezometrycznych wskazują, że ekran jest szczelny i spełnia swoją rolę”.PGE podkreśla także społeczne i gospodarcze znaczenie Kopalni Turów, a także jej rolę w polskiej energetyce.„Dzisiaj Polska potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny, jako stabilne źródło wytwórcze, takie dostawy zapewnia” – czytamy w komunikacie.Zdaniem PGE zamknięcie kopalni Turów z dnia na dzień mogłoby wiązać się z katastrofalnymi skutkami. „Straty z tym związane w obszarze technologicznym, biznesowym, społecznym i środowiskowym szacowane są na 13,5 mld zł i wynikają m.in. z braku produkcji energii elektrycznej, konieczności rozwiązania umów mocowych, kosztów zrealizowanych modernizacji dostosowujących instalacje energetyczne do konkluzji BAT, nieopłacalności inwestycji budowy nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów i konieczności rozwiązania umów z pracownikami kompleksu” – wylicza PGE.Dodatkowo zaprzestanie działalności kompleksu Turów w konsekwencji oznaczałoby konieczność natychmiastowego zabezpieczenia wyrobiska. PGE przekonuje, że taki proces musi odbywać się z wieloletnim wyprzedzeniem, z uwagi na zagrożenia geotechniczne, środowiskowe (prowadzenie odwodnienia), które w innym przypadku mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej dużych rozmiarów – z uwagi na skalę przedsięwzięcia. Koszty samej rekultywacji szacowane są na 6 mld zł.Czytaj także: Resort klimatu zdziwiony decyzją Czech o pozwaniu Polski przed TSUE ws. Turowa PGE podkreśla także, że ze względu na uwarunkowania technologiczne zamknięcie kopalni oznaczałoby natychmiastowe zamknięcie Elektrowni Turów. Kopalnia i Elektrownia w Turowie odpowiadają za ok. 5 proc. krajowej produkcji energii, dostarczając ją do około 2,3 mln gospodarstw domowych, a zakończenie budowy nowego bloku energetycznego zwiększy tę liczbę o dodatkowy 1 mln gospodarstw.Położenie elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie połączenia międzysystemowego polsko-niemieckiego Mikułowa-Hagenwerder powoduje, że pełni ona także „stabilizującą rolę w pracy systemu elektroenergetycznego w miejscu połączenia transgranicznego”.PGE podkreśla także znaczenie kompleksu energetycznego dla lokalnego rynku pracy. Kopalnia i Elektrownia w Turowie są największymi pracodawcami w regionie oraz jednymi z największych w całym województwie dolnośląskim. Oba zakłady i pracujące dla nich spółki dają zatrudnienie dla 5300 osób, a pośrednio zapewniają stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny osób współpracujących.„W latach 2018 -2020 Kopalnia Turów współpracowała z ok. 1450 dostawcami, a łączna wartość obrotów z tytułu dostaw w okresie 2018–III kwartał 2020 r. wynosiła ok. 1,2 mld zł brutto. Z kolei w tym samym okresie Elektrownia Turów współpracowała z ok. 1700 dostawcami, a łączna wartość obrotów z tytułu dostaw w tym okresie przekroczyła 5,57 mld zł brutto” – wylicza PGE. Spółka przestrzega, że „likwidacja działalności Kopalni i Elektrowni Turów bez zapewnienia rozłożonego na lata programu transformacji oznaczałaby załamanie lokalnego rynku pracy oraz dramatyczny wzrost bezrobocia i upadłość setek firm”.