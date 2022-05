PGE chce ponad pół miliarda złotych od wykonawców bloku w Turowie

Zarząd PGE poinformował w czwartek 26 maja, że jego spółka zależna - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wystawiła notę obciążeniową w kwocie 561,5 mln zł konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas oraz Budmiex, które budowało blok energetyczny nr 7 w Elektrowni Turów.

Jak informuje PGE w komunikacie, „nota obciążeniowa dotyczy kary umownej z tytułu niedotrzymania wskaźnika dyspozycyjności bloku w pierwszym roku okresu gwarancji, który zgodnie z umową był jednym z gwarantowanych przez konsorcjum parametrów technicznych”.

Chodzi o kwotę 561,5 mln zł, których energetyczny koncern domaga się konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas oraz Budmiex - budowniczych bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów.

Konsorcjum realizowało dla PGE GiEK projekt obejmujący zaprojektowanie i wykonanie w formule "pod klucz" bloku energetycznego w PGE GiEK Oddziale Elektrownia Turów. I okazało się to wyjątkowo pechową inwestycją.

Umowę w sprawie budowy nowego bloku energetycznego na węgiel brunatny podpisano jeszcze w 2014 roku. Początkowo miał być oddany do eksploatacji w październiku 2020 roku. Następnie termin przesunięto do końca kwietnia 2021 roku. Ostatecznie został oddany do użytku w maju 2021 roku.

Ten poślizg był jednak jedynie początkiem poważnych problemów. Po miesiącu działania - 19 czerwca 2021 - blok został wyłączony z eksploatacji. Prasa spekulowała o awarii i błędach projektowych nowego obiektu, jednak zarówno PGE, jak i wykonawca zapewniali, że przestój jest planowy i wynikał z zapisów kontraktu.

- Nowy blok w Elektrowni Turów został prawidłowo zaprojektowany i wykonany. Blok nie ma żadnej awarii, a jego postój został zaplanowany w zawartym z wykonawcą kontrakcie. Chcę podkreślić, że przy tak dużej inwestycji energetycznej niezbędny jest czas na odpowiednie wyregulowanie nowej jednostki właśnie po to, aby przez kolejne lata była w jak największej dyspozycyjności do produkcji energii dla milionów polskich gospodarstw domowych - zapewniał wówczas Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jesienią 2021 roku blok stanął jednak ponownie. Spółka PGE informowała wówczas, że obiekt został wyłączony z eksploatacji 4 października, w celu - jak to ujęto w komunikacie - usunięcia zidentyfikowanych usterek w obszarze wentylatora spalin. Prace miały się zakończyć 18 października, ale zostały przedłużone do 28.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie ta jesienna przerwa była przyczyną „niedotrzymania wskaźnika dyspozycyjności bloku w pierwszym roku” i wystawienia noty obciążeniowej.