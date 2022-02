PGE chce więcej morskich farm wiatrowych, ale i tak wyprzedza ją Orlen

PGE złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o nowe pozwolenie lokalizacyjne na budowę morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim - poinformowała 7 lutego rzecznik prasowy grupy PGE Małgorzata Babska. To już szósty taki wniosek PGE, podczas gdy Orlen złożył ich na razie trzy.

Obecnie, PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3,5 GW w oparciu o trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne.

Od listopada 2021 r. grupa PGE złożyła w sumie sześć nowych wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, w tym dwa wspólnie z Eneą i jeden wspólnie z Tauronem.

Siedem wniosków w tej sprawie złożył już Orlen i zapowiada kolejne, by zarezerwować sobie prawo do budowy jak największej liczby morskich farm wiatrowych.

Wyjaśniła, że wniosek firmy do ministerstwa dotyczy obszaru położonego na Ławicy Słupskiej, w bliskim sąsiedztwie realizowanych przez PGE we współpracy z Ørsted, projektów Baltica 2+3.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski przypomniał, że od listopada 2021 r. grupa PGE złożyła w sumie sześć nowych wniosków do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, w tym dwa wspólnie z Eneą i jeden wspólnie z Tauronem.



Prace prowadzone w tych miejscach realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Rzecznik prasowy Grupy PGE Małgorzata Babska podała, że w najbliższych miesiącach spodziewane jest uzyskanie ważnych decyzji administracyjnych dotyczących min. pozwoleń środowiskowych dla infrastruktury przyłączeniowej, w dalszej kolejności pozwoleń na budowę. "W trakcie realizacji są przetargi dotyczące poszczególnych etapów inwestycji" - objaśniła.



Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Według założeń rządowych, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 r. będą posiadały moc ok. 8-11 GW.

PGE rywalizuje z Orlenem

Na Morzu Bałtyckim obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i inne podmioty będą mogły starać się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp.



Bałtyk jest obiecującym obszarem do budowy morskich farm wiatrowych. Płytkość morza i bliskość odbiorców sprawia, że jest atrakcyjną lokalizacją pod morskie OZE.



Spore ambicje w tym względzie, obok PGE, zdradza PKN Orlen. Koncern złożył już wnioski o przyznanie 7 nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Po uruchomieniu kolejnego etapu procedury administracyjnej, koncern zamierza wnioskować o przyznanie pozostałych 4 koncesji na tym obszarze. Łączna moc możliwa do uzyskania na obszarach objętych złożonymi wnioskami szacowana jest na ok. 7 GW.