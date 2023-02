PGE chwali się postępami w cyfryzacji

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, realizuje pilotażowy projekt, który ma przyspieszyć i usprawnić realizację zadań z zakresu obsługi i rozliczeń klientów. Jak podkreśla spółka, to jeden z największych projektów w zakresie cyfryzacji sektora energetycznego w Europie.

Jak podaje PGE, nowy projekt CRM i Billing (NCB) będzie realizowany m.in. w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej.

- Projekt CRM i Billing to jeden z największych projektów w zakresie cyfryzacji sektora energetycznego w Europie. Jego podstawowym celem jest zapewnienie, szybkiej i kompleksowej obsługi Klientów oraz współpracy z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii, w którym gromadzone i przetwarzane będą dane niezbędne do dokonywania rozliczeń za sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Projekt wspiera kluczowy cel strategiczny Grupy PGE, którym jest świadczenie nowoczesnych usług energetycznych - wyjaśnia p.o. prezes PGE Zbigniew Orkisz.

PGE dodaje, że program CRM i Billing obejmuje wdrożenie nowego systemu, jak również połączenie go z innymi systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla jeszcze skuteczniejszej realizacji działań z zakresu obsługi klientów w Grupie PGE. Program zwiększy również gotowość do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów energetycznych.

„Obecnie, w ramach Programu, prowadzone są prace nad konfiguracją systemów oraz przygotowaniem do migracji danych. Dostarczona została już docelowa infrastruktura techniczna, a prace instalacyjne środowiska docelowego oraz związane z opracowaniem specyfikacji interfejsów są już na etapie końcowym. Termin uruchomienia produkcyjnego systemu zaplanowano na III kwartał 2023 roku. Zakończenie etapu pilotażowego przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku”- czytamy w komunikacie spółki.