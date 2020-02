PGE chwali się wynikami za 2019 rok. "Słuszność transformacji w kierunku niskoemisyjnym"

Polska Grupa Energetyczna opublikowała wstępne, szacunkowe dane za 2019 r. - Spadki wyników operacyjnych w segmencie energetyki węglowej i jednoczesny wzrost wyników segmentu OZE potwierdzają słuszność transformacji grupy w kierunku niskoemisyjnym - podkreśla koncern.

„Współpraca czempionów”

Było to możliwe głównie w wyniku dodatkowych uprawnień do emisji CO2 (EUA) o wartości 1,4 mld zł, przyznanych w pierwszym półroczu 2019 r.- Na poziomie wyników powtarzalnych EBITDA grupy spadła o 1 proc. rok do roku do 6,6 mld zł. Pomimo wyższej średniej cenie energii zrealizowanej przez segment Energetyki Konwencjonalnej (cena wyższa o 69 zł/MWh) oraz wyższej marży na energii elektrycznej wyprodukowanej w segmencie Ciepłownictwa (cena wyższa o 90 zł/MWh) czynniki kosztowe oraz niższe wolumeny produkcji osiągnięte w obszarze energetyki konwencjonalnej wpłynęły na obniżenie wyniku. Koszty emisji CO2 w stosunku rocznym wzrosły o ok. 1,64 mld zł - wskazano.Wolumen produkcji wygenerowany w źródłach węglowych spadł w stosunku rocznym o 8,5 TWh, w tym wolumen z węgla brunatnego był niższy o 6,8 TWh. Nakłady inwestycyjne Grupy PGE wzrosły w 2019 r. o 2 proc. w stosunku rocznym i osiągnęły wartość ponad 7 mld zł.Komentując wyniki prezes Baranowski podkreślił również, że PGE jest „liderem w energetyce, ale zdajemy sobie sprawę, że więcej i szybciej osiągniemy dzięki ścisłej współpracy z innymi największymi podmiotami polskiej gospodarki”.- Poszukując efektów synergii zaprosiliśmy do kooperacji KGHM, Grupę Azoty oraz PKP. Nasi partnerzy mają dużo terenów, a my ambitny cel do zrealizowania: do 2030 r. chcemy wybudować elektrownie słoneczne o łącznej mocy 2,5 GW, co da nam pozycję lidera segmentu fotowoltaiki w Polsce i pozwoli zwiększyć znaczenie odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, obniżając emisje CO2 - powiedział Baranowski.- W 2019 r. przyspieszyliśmy też przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Aby zwielokrotnić pozytywny wpływ rozwoju sektora „offshore wind” na polską gospodarkę, nawiązaliśmy bliskie relacje z PKN Orlen. Jestem przekonany, że dzięki współpracy czempionów uda się ten potencjał maksymalnie wykorzystać - dodał.Zaznaczył również, że coraz intensywnie PGE rozwija także infrastrukturę dla elektromobilności.- Współpraca z ZUS-em przyśpieszy budowę sieci naszych stacji ładowania samochodów elektrycznych. W tym roku podwoimy liczbę punktów do ładowania ekologicznych aut. Wszystkie te projekty są elementem szeroko pojętej transformacji sektora elektroenergetycznego, a my jako lider branży, chcemy nadawać jej tempo i kierunki - podsumował Henryk Baranowski.