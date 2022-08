PGE cierpi z powodu cen paliw, ale zarabia więcej na energetyce odnawialnej

Rosnące ceny paliw wyraźnie odbiły się na wynikach finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej w II kwartale 2022 roku. Państwowy koncern zarobił jednak więcej na energetyce odnawialnej.

Grupa PGE w II kwartale 2022 miała na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentów Energetyka Konwencjonalna i Ciepłownictwo straty wobec zysku w analogicznym okresie 2021.

- Systematycznie rosnące koszty paliw oraz uprawnień do emisji CO2 sprawiają, że w grupie PGE odnotowujemy straty na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentów Energetyki Konwencjonalnej oraz Ciepłownictwa. Częściowo rekompensujemy je dzięki wyższym wynikom Energetyki Odnawialnej - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Grupa PGE w II kwartale 2022 odnotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy PGE w wysokości 2,3 mld zł wobec 1,9 mld zł rok wcześniej, jak zaznaczyła spółka obejmuje on również niegotówkowy wpływ zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Grupa PGE podała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku.

Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld zł, czyli o 22 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku. Natomiast w ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za I półrocze 2022 osiągnęła ok. 4,2 mld zł i była niższa o 2 proc. niż w I półroczu ubiegłego roku.

PGE definiuje powtarzalny zysk EBITDA jako powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące.

- Drugi kwartał bieżącego roku dobitnie obrazuje, jak aktualna sytuacja rynkowa odbija się na wynikach spółki i dlaczego dzisiaj nie ma mowy o nadzwyczajnych zyskach energetyki - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Szacunkowe wyniki PGE w II kwartale 2022 roku

Grupa PGE w II kwartale 2022 miała na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna stratę 44 mln zł, a w II kwartale 2021 roku był zysk 601 mln zł.

PGE podała, że na spadek wyniku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki segmentu Ciepłownictwo, jak stwierdziła PGE, znajdują się pod silną presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego.

W efekcie w II kwartale 2022 strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 154 mln zł, przy 198 mln zł zysku odnotowanego w II kwartale roku 2021.

Wobec wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych znacząco wzrósł powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna, który w II kwartale 2022 roku wyniósł 340 mln zł wobec 189 mln zł w II kwartale 2021.

Niższe wolumeny dystrybuowanej energii elektrycznej skutkowały spadkiem EBITDA segmentu Dystrybucja. W II kwartale 2022 roku powtarzalny wynik EBITDA tego segmentu wyniósł 681 mln zł, wobec 716 mln w II kwartale roku minionego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł w II kwartale 2022 roku 875 mln zł przy 342 mln zł w porównywalnym okresie roku 2021. Spółka podał, że na znaczącą poprawę wyniku wpłynęło w największym stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach grupy PGE.

Utworzony w 2021 roku segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za II kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA w wysokości 14 mln zł, przy 15 mln zł w II kwartale 2021 roku.

Wstępne wyniki PGE z I półrocza 2022 roku

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2022 roku około 3,8 mld zł, na co jak podała spółka główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy.

To zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld zł przy czym w II kwartale roku 2021, kiedy EBITDA raportowana wyniosła nieco ponad 3 mld zł analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2022 roku wyniósł 2,3 mld zł wobec 1,9 mld zł w II kwartale 2021 roku, przy czym obejmuje on również niegotówkowy wpływ zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w II kwartale 2022 roku ok. 0,9 mld zł , wobec 1,4 mld zł w II kwartale 2021 roku.

Narastająco za I półrocze roku 2022 Grupa PGE odnotowała zysk powtarzalny EBITDA na poziomie 4,2 mld zł (rok wcześniej 4,3 mld zł), zysk EBITDA raportowany w wysokości ok. 6,4 mld zł (rok wcześniej 5,3 mld zł ) oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości ok. 3,3 mld zł (rok wcześniej 2,7 mld zł).

W I półroczu 2022 nakłady inwestycyjne wyniosły 1,8 mld zł.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 12,8 mld zł i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2022 roku o 1 mld zł. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,2x, czyli nie uległ zmianie względem I kwartału 2022 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 15 TWh i była o 5 proc. niższa od produkcji w II kwartale 2021 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej w II kwartale 2022 był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3 proc. rok do roku). W omawianym okresie sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, mniej o ok. 8 proc. rok do roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w II kwartale 2022 roku wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 zł/MWh w porównaniu z II kwartałem 2021 roku.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 zł/MWh, czyli był o około 194 złotych/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

PGE tradycyjnie zaznaczyła, że podane wielkości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze jest planowana na 20 września 2022 roku.

