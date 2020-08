PGE dołożyła do swojego portfela OZE farmę wiatrową 36 MW

PGE Energia Odnawialna z grupy PGE kupiła spółkę Eco-Power z holdingu Wento należącego do funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Jako że Eco-Power jest właścicielem farmy wiatrowej Skoczykłody o mocy 36 MW, to tym samym grupa PGE dołożyła tę farmę do swojego portfela OZE. To ta sama farma, którą Enea planowała kupić w 2016 roku, a później z tego zrezygnowała, co zaowocowało sporem zakończonym ugodą dopiero w tym roku.

Łącznie posiadamy już ponad 1,1 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego blisko 700 MW pochodzi z farm wiatrowych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, po zakupie farmy Skoczykłody.

- Bardzo się cieszymy, że sprzedając farmę wiatrową Skoczykłody grupie PGE wnosimy swój wkład w zieloną transformację polskiej energetyki - powiedział Michał Rusiecki, partner zarządzający w Enterprise Investors .

Enterprise Investors poinformowała , że wartość transakcji (enterprise value) wyniosła 50 mln euro.