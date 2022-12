PGE dostanie 2 mld zł kredytu z EBI

PGE zawarła umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 2 mld zł - poinformowała spółka w piątek. Kredyt przeznaczony będzie na realizację projektów w segmencie dystrybucji m. in. na liczniki zdalnego odczytu.

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała w piątek, że "9 grudnia 2022 r. zawarła umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI)". Podano, że jej wartość wynosi 2 mld. zł. Kredyt przeznaczony będzie na realizację projektów w segmencie dystrybucji, obejmujących program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację liczników zdalnego odczytu. Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2022-2025".

Spółka dodała, że okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, a okres obowiązywania umowy będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy w ramach umowy.

"Wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Umowa nie przewiduje zabezpieczeń rzeczowych. Po zawarciu ww. umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 4 262 500 000 zł" - podała spółka w komunikacie.

"Będąc liderem krajowej transformacji energetycznej, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie ogłosiliśmy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem zielonej energetyki w Polsce i największym inwestorem na Morzu Bałtyckim, a nasze plany obejmują największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, z których pierwszy prąd popłynie już za 4 lata. Do 2040 r. moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie co najmniej 6,5 GW" - informował prezes PGE Wojciech Dąbrowski na początku listopada.

Pod koniec października spółki ZE PAK, PGE i koreańskie KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię.

Grupa Kapitałowa PGE podaje, że jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów klientów.