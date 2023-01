PGE Dystrybucja buduje największe w swojej historii przyłącze sieciowe

PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę największego w swojej historii przyłącza sieciowego, o mocy 240 MW w pierwszym etapie przedsięwzięcia, które zapewni możliwość realizacji nowych inwestycji w Strategicznym Parku Inwestycyjnym Euro-Park Stalowa Wola.

- To pierwsza z serii inwestycji, które zapewnią stabilne i bezpieczne dostawy energii dla firm zlokalizowanych w Strategicznym Parku Inwestycyjnym Euro-Park Stalowa Wola. Zapotrzebowanie inwestorów na dostawy energii zidentyfikowane zostało na poziomie 500 MW do grudnia 2027 roku i 1500 MW do 2030 roku. Zapewnienie odpowiedniej ilości mocy przyczyni się do rozwoju strefy ekonomicznej i stworzenia docelowo tysięcy miejsc pracy - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Inwestycja jest efektem porozumienia z 15 listopada 2021 roku o współpracy w zakresie zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej na potrzeby Euro-Parku. Sygnatariuszami porozumienia byli PGE Dystrybucja, Miasto Stalowa Wola oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na koniec 2023 roku.

Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola to teren o powierzchni 1 tys. hektarów, który został przeznaczony pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa czy motoryzacji.