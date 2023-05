PGE Dystrybucja kupuje 700 tys. inteligentnych liczników energii

PGE Dystrybucja 29 maja 2023 r. podpisała umowę na sukcesywną dostawę liczników zdalnego odczytu. Producent, czyli konsorcjum firm Esmetric Group i UAB Elgama Elektornik, zobowiązał się dostarczyć prawie 700 tys. urządzeń przez okres 18 miesięcy.

PGE Dystrybucja do końca 2023 r. zainstaluje u 15 proc. swoich odbiorców końcowych liczniki objęte zdalnym odczytem.

Takie liczniki umożliwią zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy bez konieczności angażowania naszych służb w terenie.

Opublikowane zostało już ogłoszenie o zamówieniu dot. dostaw ok. 1,4 mln. sztuk liczników zdalnego odczytu dla potrzeb PGE Dystrybucja na lata 2024-2025.

- Konsekwentnie realizujemy projekt wymiany liczników na te zdalnego odczytu. Podpisana umowa zapewni nam blisko 700 tys. nowych urządzeń, które zainstalujemy u naszych klientów. Tylko do końca 2023 roku zainstalujemy u 15 proc. odbiorców końcowych liczniki objęte zdalnym odczytem. Instalacja inteligentnych liczników przyniesie korzyści zarówno odbiorcom, jak i operatorowi systemu dystrybucyjnego. Umożliwią one zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy bez konieczności angażowania naszych służb w terenie - podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym

Jak dodaje, dodatkowo dzięki możliwości zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, instalacja liczników zdalnego odczytu pozwoli PGE na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego nasycenia odnawialnymi źródłami energii.

Licznik zdalnego odczytu jest to urządzenie elektroniczne, mierzące pobór energii elektrycznej, którego zasada działania jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. W odróżnieniu od niego posiada jednak m.in. możliwość zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.

- Jesteśmy dumni, jako konsorcjum firm Esmetric Group i UAB Elgama Elektornika, że spełniamy oczekiwania PGE Dystrybucja. Cieszymy się, że dostarczane liczniki wpisują się w koncepcję rozwoju spółki. Liczniki wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci, zwiększą skuteczność zarządzania danymi pomiarowymi u klientów końcowych czy szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jak dotychczas nasze konsorcjum będzie pierwszym i największym dostawcą inteligentnych liczników na terenie całej spółki PGE Dystrybucja - powiedział Piotr Golik, prezes Esmetric.

PGE Dystrybucja ogłosiła kolejny przetarg na zakup 1,4 mln liczników

PGE Dystrybucja kontynuuje masową instalację liczników zdalnego odczytu, przy czym przewiduje się, że większość instalacji będzie powiązana z wymianami tzw. legalizacyjnymi liczników. Przyjęty harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu opracowano z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają w danym roku wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności.

- Zakontraktowane urządzenia to już przetestowane liczniki dwusystemowe pracujące w technologii LTE 450. Wdrażanie tej nowoczesnej technologii to projekt realizowany w ramach strategii Grupy PGE, który będzie realizowała nasza spółka branży ICT - PGE Systemy - powiedział Grzegorz Dolecki, wiceprezes PGE Dystrybucja ds. operatora.

W najbliższych tygodniach PGE Dystrybucja przewiduje kolejne działania związane z kontraktacją dostaw liczników, których realizacja przewidywana jest jeszcze w tym roku. Ponadto w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 maja br. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dot. dostaw ok. 1,4 mln. szt. liczników zdalnego odczytu dla potrzeb PGE Dystrybucja na lata 2024-2025.

PGE Dystrybucja zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych, a do końca 2030 r. urządzenia będą posiadali wszyscy odbiorcy końcowi w całej Polsce. Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek wymiany liczników docelowo u blisko 6 mln odbiorców.