PGE Dystrybucja: w I półroczu 2021 przyłączone ponad 46 tys. mikroinstalacji PV

Od stycznia do końca czerwca 2021 roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączono 46 120 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 314 MW. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego spółka przyłączyła o ponad 5 tys. więcej tych źródeł - poinformowała PGE Dystrybucja.