PGE Dystrybucja wzmacnia węzeł Stryków. Wzrosną moce przyłączeniowe

Podłódzki węzeł Stryków zyska większe możliwości przyłączeniowe

i pewność zasilania dzięki modernizacji stacji 110/15kV Sosnowiec w ramach inwestycji PGE Dystrybucja – informuje spółka energetyczna.

Intensywny rozwój przemysłu wokół węzła komunikacyjnego Stryków spowodował wzrost zapotrzebowania na moc przyłączeniową, dlatego latem tego roku rozpoczęła się modernizacja stacji 110/15 kV Sosnowiec – podaje PGE Dystrybucja.

Wybudowana 13 lat temu na potrzeby rozbudowy węzła komunikacyjnego Stryków stacja 110/15kV Sosnowiec znajduje się w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2. Jej powstanie było umotywowane stworzonym na tym terenie rozwijającym się centrum logistycznym. Już na etapie projektowania, przewidując przyszły wzrost zapotrzebowania energetycznego, zaplanowano rozbudowę obiektu o drugi transformator WN/SN.

- Zasilana dotychczas z jednego transformatora 25 MVA rozdzielnia ze względu na wzrastające potrzeby energetyczne regionu, zostanie doposażona o kolejne urządzenie o takich samych parametrach – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja. – Instalacja nowego transformatora znacząco poprawi warunki zasilania pobliskiego przemysłu oraz uwolni nowe moce przyłączeniowe, również dla odnawialnych źródeł energii - dodaje.

W ramach inwestycji powstanie również most kablowy od transformatora do sekcji 15kV, a pole 15kV zostanie dodatkowo wyposażone w zabezpieczenia pomiaru energii i obwody wtórne. Zakończenie prac zaplanowano w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Elektroenergetycznego, dostarcza energię elektryczną do ponad 5,5 mln odbiorców. Działa na terenie wschodniej i centralnej części kraju (ok. 40 proc. terytorium Polski). Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorców końcowych odpowiada siedem oddziałów spółki, w których, wraz z lubelską centralą, zatrudnionych jest blisko 10 tys. pracowników.

PGE Dystrybucja Oddział Łódź pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze 16 621 km2 w województwie łódzkim oraz w części województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Dostarcza energię elektryczną do ok. 1 207 tys. odbiorców. W strukturze oddziału funkcjonuje 8 Rejonów Energetycznych: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Żyrardów, Łowicz, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Zgierz-Pabianice oraz 11 Posterunków Energetycznych.