PGE Dystrybucja z dużą dotacją na rozbudowę sieci w Stalowej Woli

PGE Dystrybucja i NFOŚiGW podpisały umowę o dofinansowanie inwestycji "Zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola w celu rozwoju elektromobilności", która przyznaje spółce 148 mln zł dotacji na realizację projektu, co pozwoli pokryć 60 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

PGE Dystrybucja, spółka z grupy PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformowały, że podpisały umowę o dofinansowanie realizowanej przez PGE Dystrybucja inwestycji "Zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola w celu rozwoju elektromobilności".

W ramach umowy NFOŚiGW przyznał na realizację tej inwestycji 148 mln zł dotacji, co pozwoli pokryć 60 proc. z 247 mln zł kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, z programu "Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych".

- Inwestycja w rozbudowę sieci elektroenergetycznej zapewni stabilne dostawy energii na potrzeby Stalowej Woli oraz przedsiębiorstw skupionych na terenie Euro-Park Stalowa Wola, Strategicznego Parku Inwestycyjnego. To impuls do rozwoju miasta, strefy i szansa na tworzenie nowych miejsc pracy - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji PGE Dystrybucja wybuduje 13,9 km nowych linii kablowych dystrybucji energii 110kV, zmodernizuje istniejącą stację transformatorowo-rozdzielczą i wybuduje 3 nowe stacje.

Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość sieci elektroenergetycznej i stabilność jej działania oraz zmniejszy narażenie na ewentualne awarie, a także pozwoli na podłączenie nowych mocy OZE.

- W skali kraju inwestycje, taka jak ta w Stalowej Woli, konieczne są do efektywnego wykorzystywania zielonej energii. Nasze działania skierowane są nie tylko do dużych wytwórców, ale i do ponad 1,3 mln prosumentów. Do tego potrzebne są inwestycje sieciowe, które realizuje PGE Dystrybucja - powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚIGW, cytowany w komunikacie.

Projekt PGE Dystrybucja zakłada przygotowanie infrastruktury sieciowej na realizację inwestycji wspierających elektromobilność w Stalowej Woli. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na koniec maja 2026 roku.