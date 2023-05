PGE Dystrybucja zainwestuje miliony w sieci energetyczne na Podlasiu

PGE Dystrybucja modernizuje swoje sieci na południu województwa podlaskiego w celu poprawienia zasilania odbiorców z obszarów wiejskich. Spółka planuje inwestycje o wartości ok. 8 mln złotych.

Inwestycje realizowane przez PGE Dystrybucja są już m.in. w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski, gdzie około 15 proc. powierzchni zajmują kompleksy leśne, takie jak Puszcza Białowieska i Mielnicka. Prace modernizacyjne prowadzone są także na południu województwa podlaskiego m.in. w gminach Mielnik w powiecie siemiatyckim i gminie Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim. Zostanie tam wybudowanych ok. 14 km linii kablowych kosztem demontażu 12 km linii napowietrznych. Dodatkowo powstaną 3 nowe kontenerowe stacje transformatorowe oraz 3 stacje słupowe. Inwestycja wpłynie przede wszystkim na poprawę parametrów zasilania odbiorców.

- Prowadzone inwestycje ograniczą liczbę wyłączeń awaryjnych wynikających ze złych warunków atmosferycznych z uwagi na likwidację sieci napowietrznych i zastąpienie ich liniami kablowymi. Umożliwią również zasilenie odbiorców o większej mocy przyłączeniowej oraz pozwolą na przyłączenie nowo powstających farm fotowoltaicznych. Wartość realizowanych prac to ok. 8 mln zł - podkreśla Jacek Płoński, dyrektor generalny białostockiego oddziału PGE Dystrybucja.

Program kablowania sieci SN realizowany w PGE wchodzi w bardzo dynamiczną fazę. W 2023 roku na realizację Programu Oddział Białystok planuje przeznaczyć około 188 mln zł, co umożliwi skablowanie ok. 360 km linii średniego napięcia (SN).

Kablowanie sieci SN to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiają przed sobą energetycy. Program zakłada zwiększenie udziału linii kablowych przynajmniej do 30 proc. do 2026 roku. Inwestycje te dofinansowane są ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu "Dystrybucja Przyszłości" obejmującego modernizację i rozwój sieci i spełniają założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.