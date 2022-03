PGE Dystrybucja zakończyła modernizację linii wysokiego napięcia

W łódzkim oddziale PGE Dystrybucja dobiegła końca modernizacja ciągu linii 110 kV relacji Sieradz-Błaszki. Stare, jednotorowe linie 110 kV zostały zastąpione nowymi. Wymieniony odcinek, liczący ponad 21 km łączy Oddział Łódź PGE Dystrybucja z Oddziałem Kalisz spółki Energa. Całkowita wartość modernizacji przekroczyła 14 mln zł.

Modernizacja ważnych ponad 21 km

Wymieniony odcinek, liczący ponad 21 km łączy Oddział Łódź PGE Dystrybucja z Oddziałem Kalisz spółki Energa. Przesyła również 36 MW zielonej energii z farmy wiatrowej we Wróblewie.



Na odcinku dwutorowym Sieradz-Jawor oraz Jawor-Wróblew dostosowano linię do pracy w temperaturze do 80°C. Nowe linie relacji Jawor-Wróblew oraz Wróblew-Błaszki zastąpiły stare, powstałe w latach 60-tych ubiegłego wieku, instalacje wsparte na konstrukcjach bramowych z żerdzi BSW.



Obecnie zastosowane zostały słupy rurowe, co jak podała spółka pozwoli na osiągnięcie 3-krotnie większej rozpiętości przęseł i zmniejszenie liczby słupów, czyniąc linie łatwiejszymi w eksploatacji i mniej podatnymi na czynniki atmosferyczne.



