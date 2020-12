PGE, Enea i Tauron mogą być warte 9,5 mld zł więcej

- W ostatnich miesiącach obserwujemy napływ wyłącznie pozytywnych wiadomości do polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej - napisali analitycy Santander Biuro Maklerskie przyznając się do zaskoczenia. W efekcie wydali rekomendacje "kupuj" dla akcji grup Enea, PGE i Tauron. Wynika z niej, że Santander uważa, iż Enea, Tauron i PGE są w sumie warte 9,54 mld zł więcej niż dziś.

Więcej, ale wciąż mniej

Podobnie jak wydzielenie aktywów węglowych, w sferze zapowiedzi pozostaje rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Projekt ustawy offshorowej w grudniu 2020 r. trafił do Sejmu. Zdaniem analityków DM Santander ustawa może być gotowa do marca 2021 r.Analitycy spodziewają się również złagodzenia przepisów dotyczących farm wiatrowych ma lądzie i tzw. zasady 10 H (odległościowej). Te zmiany, ich zdaniem, mogą nastąpić do połowy 2021 r.Biuro Maklerskie wydało pozytywne rekomendacje dla spółek energetycznych. W przypadku PGE wydano rekomendację "kupuj" (wcześniej było "trzymaj"), a dla Enei i Taurona podtrzymano rekomendacje "kupuj". Cena docelowa akcji PGE to 8,4 zł za akcję, Enei 7,3 zł a Taurona 5,7 zł.Obecnie kapitalizacja PGE wynosi 12,11 mld zł. Przy cenie 8,4 zł za akcję wzrosłaby do 15,7 mld zł. Kapitalizacja grupy Enea to 2,8 mld zł. Przy cenie 7,3 zł kapitalizacja byłaby na poziomie 3,22 mld zł.Przy obecnych cenach akcji kapitalizacja Taurona wynosi 4,45 mld zł. Przy cenie 5,7 zł wyniosłaby 9,98 mld zł. Oznacza to, że Santander uważa, iż Enea, Tauron i PGE są w sumie warte 9,54 mld zł więcej niż dziś.Zakładając, że prognozy BM Santander się spełnią i ceny akcji Enei, PGE i Taurona osiągną rekomendowane kwoty, to i tak będą one duże poniżej cen, jakie te spółki osiągały w przeszłości.Przypomnijmy, że PGE zadebiutowała na GPW w listopadzie 2009 r. Pierwsza sesja zakończyła się z ceną 25,99 zł za akcję. Kapitalizacja PGE po debiucie wyniosła przeszło 43 mld zł. Jeszcze na początku czerwca 2015 roku za papier spółki trzeba było płacić powyżej 20 zł, potem jednak notowania PGE kontynuowały marsz na południe.Ostatni raz za akcję Taurona powyżej 5 złotych płacono na początku stycznia 2015 r. Obecnie wynosi ona ok. 2,5 zł. Szczyt notowań przypadł w grudniu 2010 r., kiedy za akcję Taurona płacono 6,9 zł. Przypomnijmy, że cena emisyjna wyniosła 5,13 zł.Cena emisyjna grupy Enea wynosiła 15,40 zł. Jeszcze w lipcu 2020 r. za jedną akcję Enei płacono ponad 8 zł. Od tamtego czasu akcje spadały, by na przełomie października i listopada spaść poniżej 5 zł. Od tamtego czasy walory Enei rosną.