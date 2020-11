PGE Energia Ciepła buduje nową kotłownię szczytową w EC Gdańsk

W Elektrociepłowni Gdańsk trwa budowa nowej kotłowni szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i elektrodowych zasilanych energią elektryczną. 23 listopada 2020 roku na placu budowy na terenie Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku wmurowany został kamień węgielny pod nową inwestycję, której generalnym wykonawcą jest Erbud Industry- poinformowała PGE Energia Ciepła.

- Zastosowane technologie umożliwią automatyczną pracę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej reagującej na zmienne zapotrzebowanie na energię cieplną w zakresie mocy 2,5-130 MWt. Innowacyjna technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowo-gazowych umożliwia start kotłowni w czasie kilku minut przy maksymalnej sprawności wykorzystania energii pierwotnej - mówi Mirosław Białogłowski, członek zarządu Erbud Industry.PGE Energia podała, że budowa nowych źródeł szczytowych odbywa się zgodnie z harmonogramem - pomimo trudnego czasu pandemii i koniecznej pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego, a wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczyna etap zaawansowanych prac przy budowie.Kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańsk to odtworzenie w perspektywie 2025-2028 bloków energetycznych w innej formule, niż obecna. Pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe. Taka konfiguracja i transformacja tych urządzeń oraz wprowadzenie przede wszystkim do miksu paliwowego - gazu, jako podstawowego paliwa oraz oleju i energii elektrycznej zapewni, stwierdza spółka, optymalną pracę elektrociepłowni.W Gdyni PGE Energia Ciepła pracuje nad „Projektem przemysłowym dla Elektrociepłowni Gdyńskiej”. Na sezon grzewczy 2023 -2024 nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa zasilana paliwem olejowo-gazowym wyeliminuje kocioł ciepłowniczy zasilany węglem. W 2025 roku, jak podała spółka, wyeliminowany zostanie podstawowy blok węglowy i zastąpiony zostanie blokiem gazowo-parowym o wyższej sprawności i korzystniejszej proporcji produkcji energii elektrycznej na strumieniu ciepła. Będzie to blok klasy 140 MW.