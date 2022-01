PGE Energia Ciepła: co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła sieciowego

W 2021 roku 56 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło ponad 7 MWt, zostało przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Ponad połowa z nich to nowo powstałe obiekty. Pozostałe to budynki, których właściciele zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania i podgrzania wody na ciepło sieciowe. Obecnie co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowni gazowej PGE Toruń wynika z badania przeprowadzonego przez PBS metodą CATI w sierpniu 2021 roku - podała PGE Energia Ciepła.

Setki nowych budynków w sieci

Osiedle Jar z dużym potencjałem