PGE Energia Ciepła - konsekwentnie w kierunku gazu: "To nie czas na pochopne decyzje"

– Brak technologii odnawialnych źródeł energii, która mogłaby w pełni zastąpić jednostki wytwórcze opalane węglem w dużych systemach ciepłowniczych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo dostaw ciepła – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. Spółka realizuje strategię Grupy PGE, zmieniając technologię z węglowej na paliwo przejściowe, jakim jest gaz.

Paleta technologii alternatywnych dla gazu jest ograniczona

Zrealizowanie wskazanych inwestycji sprawi, że w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie i Rzeszowie z produkcji zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel. Kolodziejczak przypomina, że firma w 2021 roku w Gdańsku zbudowała pierwsze w Polsce kotły elektrodowe, rozpoczynając tym samym elektryfikację ciepłownictwa w kraju.– Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Przede wszystkim wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta, a kotły elektrodowe będą pełnić szczególnie ważną rolę już za kilka lat, kiedy w sieci pojawi się energia elektryczna z morskich farm wiatrowych od Grupy PGE. Niezbędne jest jednak odpowiednie dostosowanie przepisów, umożliwiające zakwalifikowanie takiego ciepła z kotłów elektrodowych, wytworzonego z energii elektrycznej z OZE, jako ciepła ze źródeł odnawialnych – mówi Przemysław Kołodziejak.Wskazuje, że PGE Energia Ciepła ma źródła wykorzystające lokalne źródła gazu – w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.Zapytaliśmy Przemysława Kołodziejaka także o to, czy w następstwie kryzysu energetycznego, pogłębionego przez napaść Rosji na Ukrainę, dojdzie do przyspieszenia odchodzenia od paliw kopalnych w polskim ciepłownictwie, a w szczególności od węgla i gazu.- Inwestycje związane ze zmianą technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła to złożony i kosztowny proces. Nie da się go tak nagle zatrzymać, zmienić lub przyśpieszyć, zwłaszcza że obecna sytuacja jest niestabilna i wszelkie przewidywania co do najbliższej przyszłości można by nazwać spekulacjami. Realizujemy nasze inwestycje zgodnie z przyjętymi założeniami i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 proc. udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 - stwierdził Przemysław Kołodziejak.Zaznaczył ponownie, że paleta możliwych rozwiązań technologicznych umożliwiających odchodzenie w ciepłownictwie od paliw kopalnych jest ograniczona.- Mamy przede wszystkim biomasę i odpady komunalne, ale pojawiają się negatywne sygnały, co do wykorzystania ich w przyszłości jako paliw nieemisyjnych, a ich dostępność i możliwość wykorzystania jest silnie uzależniona m.in. od lokalizacji, infrastruktury drogowej. Możemy również wykorzystywać kolektory słoneczne czy energię geotermalną, ale tylko tam, gdzie są ku temu warunki. I aktualnie to są w zasadzie wszystkie możliwości niskoemisyjnego wytwarzania ciepła - mówi Przemysław Kołodziejak.Zdaniem Przemysława Kołodziejaka w przyszłości pewną nadzieję można wiązać z wytwarzaniem ciepła z energii elektrycznej pochodzącej na przykład z morskich farm wiatrowych czy jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych. Wskazuje, że jest jeszcze zielony wodór, ale stwierdza, że dziś nie ma sprawdzonych, rozwiniętych technologii jego pozyskiwania, poza elektrolizą wody z wykorzystaniem „zielonej” energii elektrycznej.- Należy mieć na uwadze, że wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie ma ograniczone możliwości, ponieważ proces technologiczny polegający na wytworzeniu wodoru w elektrolizerach, jego przesłaniu rurociągami i przekształceniu w urządzeniach kogeneracyjnych czy kotłach na energię elektryczną i ciepło, poza wysokimi kosztami CAPEX i OPEX, charakteryzuje się bardzo niską sprawnością całkowitą - mówi Przemysław Kołodziejak.- Zdecydowanie lepszym procesem jest zamiana bezpośrednio energii elektrycznej na ciepło lub wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła. Tutaj możliwe jest zastosowanie dużych pomp pracujących w oparciu o płytką geotermię, ścieki lub zbiorniki i cieki wodne, ale także średniej wielkości pomp przybudynkowych w prostej technologii powietrze-woda, które współpracowałyby z węzłem cieplnym sieci ciepłowniczej, tworząc swego rodzaju uniwersalną hybrydę - wyjaśnia Przemysław Kołodziejak.Dodaje, że wodór na obecnym etapie rozwoju tej technologii jest mniej wydajny, ale może być bardzo dobrym sposobem magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE, jednakże wymaga to dalszych badań i prac rozwojowych.- Warto także zaznaczyć, że kluczowym aspektem zmian miksu paliwowego będą też prace nad ustawodawstwem krajowym i unijnym. Drugie półrocze 2021 upłynęło pod znakiem analizy zapisów pakietu Fit for 55 i ich niepokojącego wpływu na transformację ciepłownictwa. Przy tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i dodatkowo, w tak radykalnym kierunku, jaki jest przewidywany m.in. w dokumentach pakietu Fit for 55, który ma istotny wpływ na ekonomikę projektów inwestycyjnych, bardzo trudno podejmować decyzje biznesowe w zakresie transformacji aktywów wytwórczych - konkluduje Przemysław Kołodziejak.