PGE Energia Ciepła ma już kotły dla gazowej inwestycji w Gorzowie

W gorzowskim oddziale firmy PGE Energia Ciepła trwa budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy 62,5 MWt. Na teren przyjechały już kotły. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2023 roku. Nowa kotłownia pozwoli na wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego.

Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Gorzowie Wielkopolskim to jedna z kluczowych inwestycji PGE Energia Ciepła. Firma podała, że do końca 2023 roku powstanie m.in. budynek kotłowni, stacja przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w tym rurociągi oraz instalacje elektryczne.

Podstawowym paliwem będzie wysokometanowy gaz systemowy.

- To obecnie nasza kluczowa inwestycja. Prace idą zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Budowa pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego do końca przyszłego roku. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale także na efektywność wytwarzania naszej elektrociepłowni - powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycja rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września 2022. W listopadzie 2002 ukończono fundamenty pod kotły oraz komin. W międzyczasie do gorzowskiej elektrociepłowni dotarły także pierwsze urządzenia. W tym zbiornik wody zasilającej wraz z kolumną odgazowywacza, przegrzewacze pary, wentylatory palników kotłowych oraz inne urządzenia.

Prace te, jak zaznacza spółka, pozwoliły na spełnienie jednego z głównych kamieni milowych całej inwestycji, czyli transportu samych kotłów. Najpierw płynęły one barką z Niemiec do portu w Szczecinie, a następnie transportem drogowym dotarły do Gorzowa Wielkopolskiego.

PGE Energia Ciepła podała, że w kolejnych tygodniach prace skupią się na budowie budynku elektrycznego oraz samej kotłowni. Koszt przedsięwzięcia przekroczy 40 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Bipromet z Katowic. Prace potrwają do końca 2023 roku.

Do spółki PGE Energia Ciepła z grupy PGE należy w Gorzowie Wielkopolskim elektrociepłownia o łącznej mocy 367 MWt, dostarczającej 1,9 PJ energii cieplnej do mieszkańców miasta. PGE Energia Ciepła ma w Gorzowie Wielkopolskim również 135,3 km sieci ciepłowniczej.