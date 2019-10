PGE Energia Ciepła ma nową strategię i kupuje taniej

- Pokazaliśmy, że będziemy realizować zamówienia w oparciu o szerokie informowanie rynku o naszych planach inwestycyjnych. W efekcie w naszych przetargach zaczęło brać udział znacznie więcej firm niż wcześniej, a uzyskiwane ceny spadły w tym roku o około 6 proc. w stosunku do ubiegłego roku. To bardzo dużo, bo średnio na rynku wykonawstwa w ciepłownictwie w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy notowane są wzrosty cen usług do 30 proc. - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

- Obserwujemy, że rynek w energetyce to rynek wykonawców, z uwagi na fakt, że istniejące instalacje trzeba dostosować do zaostrzonych norm środowiskowych i to w krótkim czasie, bo do 2021 roku - mówi Wojciech Dąbrowski.

- Pokazaliśmy, że w przypadku naszych zamówień wszyscy mogą startować w przetargach i w efekcie wzrosła konkurencja między wykonawcami, co już dało nam wymierne oszczędności. Politykę otwartości na rynek zamierzamy kontynuować - informuje Wojciech Dąbrowski.

- Z drugiej strony my też dużo dowiedzieliśmy się o rynku wykonawców. Zyskaliśmy m.in. wiedzę o tym, co powinniśmy zmienić w naszych postępowaniach przetargowych, żeby wykonawcy mogli sprawniej realizować inwestycje, np. zapisy w SIWZ-ach - stwierdza Wojciech Dąbrowski.