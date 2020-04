PGE Energia Ciepła przeprowadza ćwiczenia kryzysowe

Pracownicy elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła przeprowadzają ćwiczenia kryzysowe wz. z pandemią. Testowane jest m.in. stosowanie środków ochrony osobistej, ewakuacja, drożność kanałów kontaktowych.

"Działalność elektrociepłowni w reżimie sanitarnym wiąże się z wdrożeniem w życie wielu działań prewencyjnych, chroniących pracowników przed zarażeniem. Oprócz zapewnienia pracownikom podstawowych środków ochrony, jak maseczki czy płyny dezynfekujące, wprowadziliśmy szereg procedur i zasad ograniczających ekspozycję osób na kontakt z potencjalnym nosicielem wirusa. Musimy być jednak gotowi na każdy scenariusz, dlatego tak istotne są dla nas ćwiczenia sytuacji kryzysowych" - podkreślił p.o. prezesa PGE Energia Ciepła SA Przemysław Kołodziejak.



Ćwiczenia prowadzone są w rzeczywistych warunkach pracy, we wszystkich lokalizacjach PGE Energia Ciepła w Polsce. W ramach przygotowania pracowników do codziennego funkcjonowania w obliczu zagrożenia koronawirusem przetestowano kluczowe elementy potencjalnego zdarzenia, takie jak stosowanie środków ochrony osobistej, ewakuację pracownika z objawami z terenu zakładu, drożność kanałów kontaktowych czy sprawność do zdalnego przekazania obowiązków między zmianami.

"Spisane zasady to jedno, ale najważniejsze jest weryfikowanie ich w praktyce. To dzięki symulacjom jesteśmy w stanie zidentyfikować ewentualne elementy, które wymagają doprecyzowania czy poprawy" - zaznaczył dyrektor departamentu BHP i bezpieczeństwa procesów przemysłowych w PGE EC Dariusz Chmielewski.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Ma ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km.



Produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, m.in. Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Bydgoszczy i Kielc. Spółka jest też obecna w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.