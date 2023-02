PGE Energia Ciepła przyłączyła do sieci ciepłowniczych nowe budynki

W 13 miastach Polski, w których działa PGE Energia Ciepła, w 2022 r. dostęp do sieci ciepłowniczych uzyskały budynki o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną ok. 220 MWt – poinformowała spółka.

Wśród lokalizacji z rekordową liczbą projektów wymieniono oddziały w Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku i Gdyni.

W 2022 r. PGE Energia Ciepła w Krakowie zrealizowała łącznie 262 projekty związane z rozwojem rynku ciepła, co przełożyło się na 60 MWt nowych przyłączeń - podano. Z kolei w Gdańsku i Gdyni ciepło z dwóch nadmorskich elektrociepłowni popłynęło w ubiegłym roku do nowo przyłączonych budynków o łącznym zapotrzebowaniu 50 MWt - dodano.

W poniedziałkowej informacji zwrócono uwagę, że należąca do PGE Energia Ciepła spółka Kogeneracja, funkcjonująca na terenie Wrocławia i gminy Siechnice, wybudowała przyłącza i węzły cieplne do 28 nowych lokacji, co równa się 4,3 km nowych sieci i 11 MWt. Podkreślono jednak, iż łącznie spółka dostarczyła w minionym roku ciepło o wartości 62 MWt.

Jak podkreślono, łącznie w 13 miastach Polski, w których działa PGE Energia Ciepła, dostęp do sieci ciepłowniczych uzyskały w 2022 r. budynki o zapotrzebowaniu na moc cieplną ok. 220 MWt.

"Stały wzrost liczby przyłączeń świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców miast w kwestiach ekologii i rozwiązań technologicznych przyjaznych dla zdrowia i środowiska naturalnego. PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo w Grupie PGE, stale inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych, staramy się także o włączanie źródeł OZE, dzięki czemu poprawiamy efektywność energetyczną systemów ciepłowniczych" - stwierdził prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni o mocy cieplnej 6,9 GWt i mocy elektrycznej 2,6 GWe oraz sieci ciepłownicze o długości 700 km.