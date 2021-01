PGE Energia Ciepła przyspiesza odchodzenie od węgla

Nowa strategia Grupy PGE, zaprezentowana w październiku 2020 r., w obszarze ciepłownictwa zakłada, że do 2030 r. udział produkcji ciepła ze źródeł niskoemisyjnych wzrośnie z 50 proc. (poprzednie założenia) do 70 proc. - Oznacza to dla nas konieczność przyspieszenia działań w inwestycjach strategicznych, czyli w realizacji projektów mających na celu konwersję źródeł węglowych na mniej emisyjne. To będzie głównie zamiana węgla na gaz – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

- Nasz program inwestycyjny, mający na celu osiągnięcie w 2030 roku 70 proc. produkcji ciepła ze źródeł niskoemisyjnych, oceniamy na około 7 mld zł - mówi Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła w I kw. 2021 planuje ogłoszenie przetargu na budowę bloku gazowo-parowego dla elektrociepłowni w Gdyni; pracuje też m.in. nad projektami gazowymi dla Gdańska, Krakowa i Wrocławia.

- Przyszłość EC Szczecin i EC Pomorzany, jeśli chodzi o skalę działania czy paliwo, zależy od tego, jak będzie funkcjonował rynek ciepła w Szczecinie - stwierdza Przemysław Kołodziejak.