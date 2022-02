PGE Energia Ciepła umacnia się na rynku efektywności energetycznej

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w 2021 r. otrzymała Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, za 10 projektów oraz złożyła 17 nowych do Urzędu Regulacji Energetyki.

W PGE Energia Ciepła rok 2021 okazał się rokiem znacznego rozwoju w obszarze efektywności energetycznej.

Przez 8 lat Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła w zakresie efektywności energetycznej współpracował z ok. 45 spółdzielniami, wspólnotami i przedsiębiorcami z regionu pomorskiego.

Wspólnie realizowano takie działania jak modernizacje sieci cieplnych, termomodernizacje, likwidacja piecyków gazowych, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła.

Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi



Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.



- Nasza współpraca z PGE Energia Ciepła w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej trwa od 8 lat. Korzystając z uprawnień i wiedzy specjalistów zrealizowaliśmy szereg inwestycji dla naszych mieszkańców. Ich realizacja i pozyskanie Białych Certyfikatów to także korzyść w postaci dodatkowych środków na kolejne inwestycje. Najczęściej realizowane i planowane przedsięwzięcia to termomodernizacje budynków i podłączenia ciepłej wody użytkowej przy likwidacji nieefektywnych, wyeksploatowanych piecyków gazowych. Aktualnie również realizujemy projekt, który dotyczy termomodernizacji kilku następnych naszych budynków - powiedziała Małgorzata Majewska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno w Gdańsku.

