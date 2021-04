PGE Energia Ciepła z decyzją środowiskową dla nowej inwestycji w Lublinie

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej. To kolejny krok w realizacji inwestycji, która zapewni mieszkańcom Lublina ciepło produkowane w niskoemisyjnym źródle- poinformowała PGE Energia Ciepła (PGE EC).

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w połowie 2023 r. co oznacza, że za dwa lata w Oddziale Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków nastąpiłaby całkowita eliminacja wytwarzania energii z węgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego.PGE EC wskazuje, że decyzja o budowie mocy szczytowych musi jednak bazować na racjonalnych podstawach ekonomicznych. W tym przypadku ma to być gwarancja odbioru ciepła, która powinna wynikać z długoterminowych porozumień pomiędzy EC Lublin Wrotków, a dystrybutorem ciepła.- Liczymy na to, że uda nam się podpisać satysfakcjonującą umowę już w najbliższym czasie – podsumowuje Paweł Okapa.PGE Energia Ciepła z grupy PGE ma 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt, mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 640 km. Firma produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.