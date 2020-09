PGE Energia Ciepła zakończyła modernizację instalacji odsiarczania spalin

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest właścicielem krakowskiej elektrociepłowni zakończyła modernizację instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS). Dzięki zrealizowanej inwestycji - dwukrotnie spadną emisje tlenków siarki oraz emisje pyłu. Tym samym krakowska elektrociepłownia dostosowała w tym zakresie swoje instalacje do nowych norm środowiskowych, które będą obowiązywały od sierpnia 2021 roku.

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) to przepisy sporządzone na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami.Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczanej w paliwie), ale także do bezpośrednio związanych z nimi niektórych instalacji zgazowania węgla lub innych paliw.PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Zgierz, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w Krakowie. Krakowska elektrociepłownia wytwarza ponad 70 proc. ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa.Zobacz także: Zakończono modernizację gdańskiej elektrociepłowni