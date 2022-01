PGE Energia Ciepła zrywa z węglem

2022 rok będzie dla PGE Energia Ciepła czasem intensywnej realizacji strategii i dążenia do neutralności klimatycznej. Oprócz realizacji projektów, dla których zostali wybrani już główni wykonawcy, PGE Energia Ciepła będzie wybierała kolejnych realizatorów inwestycji w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych, jak również będzie ogłaszała nowe -poinformowała spółka.

Intensywna realizacja strategii także w 2022 roku

- W analizach uwzględniono obecne oraz zapowiadane wymagania regulacyjno-środowiskowe, tendencje rozwoju rynku ciepła, dojrzałość poszczególnych technologii wytwarzania oraz możliwości finansowania przedsięwzięć. Na podstawie opracowanych modeli ekonomicznych wskazano najbardziej optymalne warianty z uwzględnieniem już prowadzonych działań inwestycyjnych- powiedział Jarosław Owsicki.- Planowane działania prowadzą do odejścia od wytwarzania energii z węgla do 2030 r. Zaś nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła: gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną – powiedział Jarosław Owsicki.PGE Energia Ciepła podała, że latach 2023-2029 w większości lokalizacji PGE Energia Ciepła zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od węgla.PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych, kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu.Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. 15 października 2021 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy. Projekt zostanie dofinansowany ze środków norweskich.Wsparcie ze środków publicznych uzyskał także projekt inwestycyjny w Zgierzu. Obecnie trwa tam wybór głównego wykonawcy, a w 2021 wybrano także wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy.Zrealizowanie tych inwestycji sprawi, że w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie i Rzeszowie z produkcji zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel.PGE Energia Ciepła podała, że 2022 rok będzie dla spółki „czasem intensywnej realizacji strategii i dążenia do neutralności klimatycznej”.- Oprócz realizacji projektów, dla których zostali wybrani już główni wykonawcy, PGE Energia Ciepła będzie wybierała kolejnych realizatorów inwestycji w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych, jak również ogłaszała nowe. Obecnie trwa przygotowanie procesu przetargowego dla projektu przemysłowego dla elektrociepłowni gdyńskiej i źródła kogeneracyjnego w elektrociepłowni Bydgoszcz II- poinformowała PGE Energia Ciepła.PGE Energia Ciepła z grupy PGE ma 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których są Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.