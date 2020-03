PGE Energia Odnawialna będzie robiła serwis w elektrowniach PGE GiEK

Pracownicy PGE Energia Odnawialna Oddział Elektrownia Wodna Żarnowiec będą serwisować wyłączniki generatorowe (GCB) zainstalowane w elektrowniach Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra należących do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Dotychczas monopol na serwis tych urządzeń miał ich producent, międzynarodowy koncern ABB Power Grids - poinformowała PGE Energia Odnawialna (PGE EO).

ABB Power Grids, jak podała PGE EO, doceniając kompetencje techniczne i standardy organizacyjne żarnowieckich specjalistów, zgodził się, by wyłączniki generatorowe z kolejnych elektrowni należących do grupy PGE były przez nich serwisowane.W pierwszej kolejności dotyczy to urządzeń GCB w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Bełchatów, Opole i Turów należących do PGE GiEK. Kolejna umowa, podała PGE EO, obejmować będzie sześć elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła.- Co ważne umowa z ABB Power Grids gwarantuje nam też dostęp do części serwisowych po cenach fabrycznych oraz pomoc techniczną - powiedział Piotr Książek, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział EW Żarnowiec.- A to umożliwi optymalizację kosztów serwisu w ramach Grupy PGE oraz dalszy rozwój kompetencji pracowników spółki odpowiedzialnych za stan techniczny i bezpieczeństwo elektrowni – dodał Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE EO.PGE GiEK to jedna ze spółek wchodzących w skład grupy PGE. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.