PGE EO: osłony poliuretanowe zabezpieczą łopaty turbin wiatrowych

Łopaty turbin wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna będą zabezpieczone przez specjalne osłony poliuretanowe. To rozwiązanie zminimalizuje zużycie łopat, wydłuży ich żywotność oraz przyczyni się do znacznego ograniczenia liczby napraw - poinformowała PGE Energia Odnawialna ( PGE EO).

Zadanie dla osłon

17 farm wiatrowych