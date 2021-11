PGE EO rozpoczęła budowę pięciu elektrowni fotowoltaicznych

Spółka PGE Energia Odnawialna poinformowała w czwartek o rozpoczęciu budowy pięciu nowych farm fotowoltaicznych. Wszystkie instalacje mają zostać ukończone w drugiej połowie 2022 r.

Zgodnie z harmonogramami do końca roku na farmie PV Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim zostaną zainstalowane panele słoneczne. Natomiast na farmach PV Brzeźnik na Mazowszu oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim instalowane będą kable, inwertery, stacje transformatorowe i konstrukcje wsporcze - podała PGE EO.

Jak podkreśliła spółka, uruchomienie nowych elektrowni fotowoltaicznych jest możliwe dzięki wygranej 19 projektów PGE EO w czerwcowej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Projekty PGE uzyskały wsparcie, oferując cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 zł za MWh w latach 2023-2037.

Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r., do 2030 r. ma mieć ona źródła fotowoltaiczne o mocy rzędu 3 GW. Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy blisko 2 GW. W planach jest uruchomienie na tych terenach zarówno instalacji do 1 MW, jaki i znacznie większych farm.

Nowe inwestycje spółki budowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, gruntach należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również dzierżawionych od prywatnych właścicieli. PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej typu PPA.