PGE GiEK przekazała pracownikom miliony sztuk środków ochronnych

Ponad 1,5 mln rękawiczek, ponad milion maseczek ochronnych, 130 tys. litrów płynu do dezynfekcji, prawie 6,5 tys. kombinezonów otrzymali od początku epidemii koronawirusa pracownicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - podała w piątek spółka.

PGE GiEK to największa spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zatrudniająca niemal 16 tys. pracowników. Jak podkreśliła w piątek w komunikacie, procedury pracy zostały dostosowane do decyzji podejmowanych przez administrację rządową, a spółka wykorzystuje ponadto własne możliwości. "Codziennie odbywają się posiedzenia Sztabu Kryzysowego, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a tym samym utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej - wskazała GiEK.

Jak zaznaczyła prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, każdego dnia wydawanych jest około 16 tys. maseczek ochronnych, około 22 tys. par rękawiczek i niemal 1300 litrów płynów do dezynfekcji. Do tej pory przekazaliśmy już ponad milion maseczek oraz ponad osiemset pięćdziesiąt tysięcy par rękawiczek - dodała prezes.

Spółka podkreśliła, że ma opracowane procedury i jest gotowa na różne scenariusze rozwoju epidemii. Rotacyjny system pracy w oddziałach sprawia, że poszczególne zespoły mają ze sobą kontakt ograniczony do niezbędnego minimum. Wszędzie, gdzie było to możliwe, pracowników skierowano do pracy zdalnej. Spółka na bieżąco przekazuje też wszelkie informacje, dotyczące w szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki i kwarantanny - podała PGE GiEK.

"W tej trudnej sytuacji maksymalna mobilizacja pracowników oraz odpowiedzialność i troska o zdrowie swoje i współpracowników przekładają się na niezakłócone dostawy energii. Dzięki temu gwarantujemy ciągłość produkcji energii elektrycznej - nasze jednostki wytwórcze realizują potrzeby gospodarki i społeczeństwa. A obok zdrowia pracowników to jest dla nas najważniejsze" - zaznaczyła prezes Czemiel-Grzybowska.

Prezes PGE GiEK zapewnia też, że tak jak dotychczas będzie dostosowywać swoje działania do wszelkich wymogów nakładanych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny, by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.



