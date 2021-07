PGE GiEK znowu zmienia władze. Kadrowe trzęsienie ziemi

Rada nadzorcza odwołała z zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Norberta Grudnia, który jeszcze kilka dni wcześniej był p.o. prezesa spółki. Spółką obecnie kieruje Krzysztof Kuśmierowski, który tydzień po wyborze złożył rezygnację, ale ma pełnić obowiązki do czasu wyłonienia następcy.

Wojna frakcji?

- Bezsprzecznie świadczy to o walce politycznej osób mających wpływ na obsadę ważnych stanowisk w Spółkach Skarbu Państwa. (…) Stanowczo sprzeciwiamy się, aby interes polityczny był nadrzędnym celem i miał negatywny wpływ w tak ważnym momencie naszego funkcjonowania na dalsze losy tysięcy ludzi związanych z PGE GiEK - piszą również związkowcy i przestrzegają: - Jeśli strona właścicielska wróci do nomenklatury starych tłustych kotów i ich kolesiów, to zaprzestaniemy dalszych, daleko idących rozmów w sprawach czekającej nas transformacji energetycznej.



Teraz PGE GEiK czeka na kolejnego prezesa. Czy już do końca kadencji? O to chyba nikt się nie założy.

Związkowcy upatrują w ruchach kadrowych starcia między różnymi frakcjami PiS. Jak informuje portal „Dzien Dobry Bełchatów”, według nieoficjalnych doniesień pierwszą frakcję, która popierała wybranego prezesa, stanowi szefem PiS w okręgu piotrkowskim Antoni Macierewicz i posłanka Anna Milczanowska. Druga, na czele z Małgorzatą Janowską, miała być jemu przeciwna.Małgorzata Janowska odeszła na krótko z klubu PiS, a jej powrót zbiegł się w czasie z rezygnacją Krzysztofa Kuśmierowskiego. Zwracają też na to uwagę związkowcy.- Możemy się tylko domyślać, skąd po powrocie do Klubu Parlamentarnego PiS Pani Poseł Małgorzaty Janowskiej, która otwarcie chce mieć wpływ na decyzje personalne związane z GK PGE, a w szczególności PGE GiEK, taka aktywność ludzi z nią związanych wyrażana odgrażaniem się, buńczucznością i zapowiedziami powrotu do władzy - piszą związkowcy w liście do wicepremiera Jacka SasinaPosłanka zaprzecza by miała cokolwiek wspólnego z naciskami rezygnacją prezesa. W wypowiedzi dla prasy przyznaje jednak, że "dotychczasowe doświadczenia z tym panem nie są najlepsze".